ബിജെപിയെ വീഴ്ത്താൻ ‘ജാതി സെൻസസ്’ ഇറക്കാൻ ജെഡിയു–ആർജെഡി; പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ നിതീഷ്

പട്ന ∙ ജാതി സെൻസസ് മുഖ്യ അജൻഡയാക്കി 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നേരിടാൻ ജനതാദൾ (യു) – ആർജെഡി ധാരണ. ബിജെപിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ജാതി സെൻസസ് വിഷയത്തിനു കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഇരുകക്ഷികളും. ജാതി സെൻസസ് വിഷയം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിഷയമാക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനു വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ജെഡിയു – ആർജെഡി നേതൃത്വം കരുതുന്നു.

ബിഹാറിൽ ബിജെപിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ജെഡിയു – ആർജെഡി സഖ്യം രൂപമെടുക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയതു സംസ്ഥാനതല ജാതി സെൻസസ് വിഷയമായിരുന്നു. ആർജെഡി ഉന്നയിച്ച ജാതി സെൻസസ് വിഷയം നിതീഷ് കുമാർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമാണ് ബിജെപിയുമായുള്ള അകൽച്ച ആരംഭിച്ചത്. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ദേശീയതല ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യം നിരാകരിച്ച ശേഷമാണ് ബിഹാറിൽ സംസ്ഥാനതല ജാതി സെൻസസ് നടപടികളാരംഭിച്ചത്.

യുപി, ബിഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ജാതി സെൻസസ് വിഷയം സഹായകമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ. യുപിയിലെ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും ദേശീയതല ജാതി സെൻസസ് വേണമെന്ന പക്ഷക്കാരാണ്. ജാതി സെൻസസിലൂടെ പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ശരിയായ കണക്കു ലഭിക്കുമെന്നും പിന്നാക്ക സംവരണ ശതമാനം ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്നുമാണു ജെഡിയു– ആർജെഡി കക്ഷികൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

സവർണ സമുദായങ്ങൾക്ക് ജാതി സംവരണത്തോട് യോജിപ്പില്ലാത്തതിനാലാണ് ബിജെപി ദേശീയതല ജാതി സെൻസസിനെ എതിർക്കുന്നത്. മണ്ഡൽ അജൻഡയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബിജെപി മുൻപ് അയോധ്യ വിഷയം പ്രയോഗിച്ച തരത്തിൽ ജാതി സെൻസസിനെതിരെ ബിജെപി ഏക സിവിൽ കോ‍ഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.

