‘മുഖ്യമന്ത്രിമാരല്ല ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കുന്നത്; വിമർശനങ്ങളോട് സഹതാപം മാത്രം’

കൊച്ചി ∙ മുഖ്യമന്ത്രിമാരല്ല ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ്. സർവീസിൽ തുടരുന്നതിനോടുള്ള വിമർശനങ്ങളോട് സഹതാപം മാത്രമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിമാരല്ല ജ‍‍‍ഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് പലരും മറക്കുന്നു. പല മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കാലത്തായി 12 വർഷമാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നരേന്ദ്ര മോദിയും മന്‍മോഹൻ സിങ്ങും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഗുണം തനിക്കുള്ളതു കൊണ്ടല്ലേ ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.



