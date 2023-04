‘എൻസിപിയിൽ തുടരും, കിംവദന്തി സത്യമല്ല’: ബിജെപിയിലേക്കെന്ന അഭ്യൂഹം തള്ളി അജിത്

മുംബൈ ∙ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാർ. മാധ്യമങ്ങൾ വെറുതെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പടച്ചുവിടുകയാണെന്നും താൻ എന്നും എൻസിപിയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നും അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു.

‘‘ഒരു കിംവദന്തിയും സത്യമല്ല. ഞാൻ എൻസിപിയുടെ ഒപ്പമാണ്, എന്നും എൻസിപിയിൽ തന്നെ തുടരും. ഞാൻ 40 എംഎൽഎമാരുടെ ഒപ്പ് ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല. എംഎൽഎമാർ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് പതിവ് നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ്. അതിൽ മറ്റ് അർഥങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല. ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾ കേട്ട് എൻസിപി പ്രവർത്തകർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട.

ശരദ് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എൻസിപി രൂപീകരിച്ചത്. അധികാരത്തിലും പ്രതിപക്ഷത്തും ഇരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം എൻസിപിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കു മറയായിട്ടാണ് ഇത്തരം അനാവശ്യ പ്രചാരണങ്ങളുമായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നത്’’– അജിത് പവാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അജിത് പവാർ ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന അഭ്യൂഹം നേരത്തെ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറും തള്ളിയിരുന്നു. ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളില്‍ മാത്രമാണെന്നും അജിത് പവാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാണെന്നും ശരദ് പവാര്‍ പറഞ്ഞു. അജിത് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എന്‍സിപിയില്‍ വിമതനീക്കം നടക്കുന്നുവെന്നും നിരവധി എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണ അജിത്തിനുണ്ടെന്നുമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.



