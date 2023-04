‘സീറ്റുമോഹി’കളെ ഇനി വേണ്ട: കർണാടക പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്

ബെംഗളൂരു∙ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടറും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മണന്‍ സാവദിയുമെത്തിയതോടെ ഇനി മറ്റുപാര്‍ട്ടികളില്‍നിന്നു വരുന്ന നേതാക്കളെ സ്വീകരിക്കുന്നതു നിര്‍ത്താനൊരുങ്ങി കര്‍ണാടക കോണ്‍ഗ്രസ്. സീറ്റ് തേടി വരുന്നവര്‍ക്ക് ഇനിമുതല്‍ അംഗത്വം നല്‍കില്ല. ജഗദീഷ് ഷെട്ടര്‍ കൂടി എത്തിയതോടെ വലിയ വിജയം നേടാനാകുമെന്ന് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

മുന്‍മന്ത്രിമാരും എംഎല്‍എമാരുമായ 20ല്‍ അധികം പേരാണ് സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി വിട്ട് ഇതിനകം കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ഇതില്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടര്‍, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മണന്‍ സാവദി, മുന്‍മന്ത്രിമാരായ, എസ്.ആര്‍. ശ്രീനിവാസ്, എച്ച്. നാഗേഷ്, എംഎല്‍എമാരായിരുന്ന ബാബുറാവു ചിഞ്ചാന്‍സൂര്‍, എന്‍.ൈവ. ഗോപാലകൃഷ്ണ തുടങ്ങി പത്തുപേര്‍ക്കു സീറ്റ് നല്‍കി.

ഷെട്ടറിന്റെ വരവ് ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇടിച്ചുകയറാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍. ലിംഗായത്ത് നേതാക്കള്‍ കൂടിയായ ഷെട്ടറിന്റെയും സാവദിയുടെയും സാന്നിധ്യം ബോംബെ കര്‍ണാടക മേഖലയില്‍ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിനു സഹായിക്കും. ഇനി ഉപാധികളില്ലാതെ വരുന്നവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. ജഗദീഷ് ഷെട്ടറെ പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിക്കുയെന്നതായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ തുടക്കം മുതല്‍ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നത്.

