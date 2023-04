‘ബില്ലുകൾ ഒരു വർഷമായി ഒപ്പിടാതെ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നു’: ഗവർണറെ വിമർശിച്ച് സ്റ്റാലിന് പിണറായിയുടെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാത്ത ഗവർണറുടെ നടപടിയെ വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാതെ ഒരു വർഷമായി പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന് അയച്ച കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തമിഴ്നാട് നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പിന്തുണ അഭ്യർഥിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച കത്തിനു മറുപടിയായാണ് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിശദീകരിച്ചത്.

കേരള ഗവർണർ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധമുണ്ടായപ്പോൾ ഡിഎംകെ നൽകിയ പിന്തുണ ഓർക്കുന്നതായി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർമാർ ഒപ്പിടാത്തതിനെ തുടർന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ ഏറെക്കാലമായി ഗവർണർ ഒപ്പിടാതെ പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചില ബില്ലുകൾ നിയമസഭ പാസാക്കിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗവർണറെ നേരിൽകണ്ട് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടും ഗവർണർ ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. വളരെക്കാലം ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാതെ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കലാണ്.

മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശ പ്രകാരമാണ് ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലംഘനമാണ്. വിവേചനാധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ ആർട്ടിക്കിൾ 356 ഉൾപ്പെടെ വളരെ കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഭരണഘടന ഗവർണർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഭരണഘടനയുടെ 356–ാം വകുപ്പ് പലതവണ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1959ൽ ഇഎംഎസിന്റെയും 1976ലും 1991ലും കരുണാനിധിയുടെയും സർക്കാരുകളെ ഈ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പിരിച്ചുവിട്ടു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്ന് കത്തിൽ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്ര സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടണമെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ പറ‍ഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉചിതമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ടെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: Pinarayi Vijayan slams Governor Arif Mohammed Khan in not signing in bills