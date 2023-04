വന്ദേഭാരത് കന്നിയാത്രയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും?; കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മത്സരം

തിരുവനന്തപുരം∙ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ കേരളത്തിലെ കന്നിയാത്രയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യാത്ര ചെയ്തേക്കും. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കൊല്ലം വരെയാകും പ്രധാനമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്യുക.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ കുട്ടികളുമുണ്ടാകും. കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ദേഭാരത് പ്രമേയമാക്കി പെയിന്റിങ്, ഉപന്യാസ, കവിതാ രചന മത്സരങ്ങൾ നടത്തി.

എന്നിരുന്നാലും, എസ്പിജിയാകും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്ര സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഏപ്രിൽ 25നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്.

