‘ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലാണ് ആ ഉദ്ഘാടനം’; എംപി പോയപ്പോള്‍ ലൈറ്റ് ഓഫാക്കി വീണ്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വാർഡ് മെംബർ – വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ മലയൻകീഴിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനത്തെച്ചൊല്ലി അടൂർ പ്രകാശ് എംപിയും സ്ഥലത്തെ കോൺഗ്രസുകാരനായ വാർഡ് അംഗവും തമ്മിൽ തർക്കം. എംപി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു സ്ഥാപിച്ച ഹൈമാസ്റ്റ്‌ ലൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അടൂർ പ്രകാശ് എംപി എത്തുന്ന വിവരം തന്നെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് വാർഡ് മെംബറും കോൺഗ്രസ് വിളപ്പിൽ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയുമായ ഈഴക്കോട് ജോണി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

വാക്കേറ്റത്തിനൊടുവിൽ എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലൈറ്റ്, അദ്ദേഹം പോയതിനു ശേഷം ഓഫാക്കി മെംബർ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുന്നോടിയായി ലഘു പ്രസംഗവും നടത്തി. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

അടൂർ പ്രകാശ് എംപിയും മറ്റും നേതാക്കളും മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് മെംബർ സ്ഥലത്തെത്തി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത്. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഇതിന്റെ വിഡിയോയും പകർത്തി. ചെറിയ പ്രസംഗം കൂടി നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഈഴക്കോട് ജോണി ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് കടന്നത്. കൂടിനിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ ചിലർ മെംബർ ലൈറ്റ് ഓഫാക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും കയ്യടിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

‘‘വാർഡ് മെംബറായ ഞാൻ അറിയാതെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഒരു ‘എംപി എന്നു പറയുന്ന ആൾ വന്നു’ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലാണ് ആ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത്. അതു കൊണ്ടു ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്.’ – മെംബർ പറഞ്ഞു. ഇതിനു ശേഷമായിരുന്നു ‘രണ്ടാം’ ഉദ്ഘാടനം.

English Summary: Ward Member Inaugurates High Mast Light Again As It Is Already Inaugurated By MP