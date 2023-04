ന്യൂഡൽഹി ∙ 'പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ്, ഗുഡ്ഡു മുസ്​ലിം'- കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാമറക്കണ്ണുകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ അതീഖിന്റെ സഹോദരൻ അഷ്‌റഫ് അഹമ്മദ് അവസാനമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗുണ്ടാ നേതാവും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മുൻ എംപിയുമായ അതീഖ് അഹമ്മദിനെയും (60) സഹോദരൻ അഷ്റഫ് അഹമ്മദിനെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജിൽ പൊലീസിന്റെ കൺമുന്നിൽ അക്രമികൾ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ‘ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം’ എന്ന പേര് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക ചർച്ചയായി.

ആരാണ് ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം? അതിഖ് അഹമ്മദും അഷ്റഫ് അഹമ്മദും ഉൾപ്പെടെ പ്രതികളായ ഉമേഷ് പാൽ കൊലക്കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട 10 പേരിൽ ഒരാളാണ് കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടയായ ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം. ഈ കേസിൽ അകപ്പെട്ട 10 പേർ ഇതിനകം കൊല്ലപ്പെട്ടു. കേസിൽ പിടികൊടുക്കാതെ ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന നാലു പേരിൽ ഒരാളാണ് ഗുഡ്ഡു. ബിഎസ്പി എംഎൽഎ രാജുപാൽ 2005ൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ മുഖ്യ സാക്ഷിയായിരുന്നു ഉമേഷ് പാൽ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 24നാണ് പ്രയാഗ്‌രാജിൽവച്ച് ഉമേഷ് പാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഉമേഷ് പാൽ വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമീപത്തെ സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. അതീഖ് അഹമ്മദും അഷ്റഫും കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രവും ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം ആണ്.

തോക്കുകൾക്കു പകരം ബോംബെറിഞ്ഞ് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് ഹരമാക്കിയ ഗുണ്ടയാണ് ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം. ഒരിക്കൽ ജയിലിലായ ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിമിനെ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയത് അതിഖ് അഹമ്മദാണ്. അന്നു മുതൽ ഇരുവരും അടുപ്പക്കാരാണെന്ന് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പൊലീസുകാർക്കിടയിലും ‘ബോംബ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്’ എന്നാണ് ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം അറിയപ്പെടുന്നത്.

വർഷങ്ങളായി വിവിധ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുമായി ഇയാൾ ഉറ്റബന്ധം പുലർത്തുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉമേഷ് പാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച വിഡിയോയിൽ, ഇയാൾ ഉമേഷ് പാലിനെതിരെ ബോംബെറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എഫ്ഐആറിൽ പേരു ചേർക്കപ്പെട്ടത്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ ഒളിവിൽ പോയ ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം, ഇടക്കാലത്ത് കർണാടകയിൽ എത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് എവിടേക്കു പോയി എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല.

അലഹാബാദിൽ ജനിച്ച ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം, ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ ലക്നൗവിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുടെ ഭാഗമായത്. പിന്നീട് ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി. 1997ൽ ലക്നൗവിലെ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി വിട്ടയച്ചു.

ഒട്ടേറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായതോടെ ഗുഡ്ഡുവിനെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് വലവിരിച്ചു. നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതായതോടെ ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം ഉത്തർപ്രദേശിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ബിഹാറിലെത്തി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും 2001ൽ അറസ്റ്റിലായി. അന്ന് ഗുഡ്ഡുവിനെ ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സഹായിച്ചത് അതീഖ് അഹമ്മദാണെന്ന് പൊലീസ് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇരുവരും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായത്.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻ‌പ് രോഗബാധിതനായി വീണുപോയ ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിമിനെ, സാമ്പത്തികമായി ഉൾപ്പെടെ സഹായിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് അതീഖ് അഹമ്മദാണെന്ന കഥയും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അന്ന് എട്ടു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് അതീഖ് അഹമ്മദ് സുഹൃത്തായ ഗുഡ്ഡുവിനായി മുടക്കിയത്. ഈ ഉപകാരങ്ങൾക്കെല്ലാമുള്ള പ്രത്യുപകാരമെന്ന നിലയിലാണ്, ഉമേഷ് പാൽ വധത്തിൽ തനത് ശൈലിയിൽ ബോംബെറിഞ്ഞ് പങ്കാളിയായത്.

അതീഖ് അഹമ്മദിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വലംകൈ ആയി നിലകൊണ്ടിരുന്നത് ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിം ആണെന്ന് പൊലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതീഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക വിവരങ്ങളും ഇയാൾക്ക് അറിയാമെന്നും അവർ കരുതുന്നു. അതിഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് അതീഖ് അഹമ്മദ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതീഖ് അഹമ്മദിനായി ആയുധങ്ങൾ കടത്തിയിരുന്നതും ഗുഡ്ഡു മുസ്‍ലിമാണ്. പഞ്ചാബ് വഴിയാണ് ഗുഡ്ഡു ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചിരുന്നത്.

