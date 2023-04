മലപ്പുറം∙ എടക്കോട് വനമേഖലയോടു ചേർന്നുള്ള പറമ്പിലെ കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടാനയെ കരകയറ്റി. നിലമ്പൂർ മമ്പാട് കരക്കാട്ടുമണ്ണ പൈക്കാടൻ റസാഖിന്റെ പറമ്പിലെ 15 അടി താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് ആന വീണത്. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വഴി നിർമിച്ചാണ് ആനയെ കര കയറ്റിയത്. ആന കാട്ടിലേക്കു കയറിപ്പോയി.



English Summary: Wild Elephant Fell Into Well In Malappuram, Rescued