‌വിദ്യാർഥികളെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കണം: യുജിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാഠ്യപദ്ധതി ഇംഗ്ലിഷിലാണെങ്കിലും സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികളെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് യുജിസി (യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ് കമ്മിഷൻ). പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യണം. പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അധ്യാപകർ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും യുജിസി അഭ്യർഥിച്ചു. യുജിസി ചെയർമാനാണ് സർവകലാശാല വിസിമാർക്ക് കത്ത് അയച്ചത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം യുജിസിയെ അറിയിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.

പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ പ്രോത്സാഹനവും സ്ഥിരമായ ഉപയോഗവും 2020ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മേഖലയാണെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. കുട്ടികളെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗുണകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയ്ക്കും വ്യക്തിവികാസത്തിനും ഇടയാക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ പല ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പൊതുവായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇംഗ്ലിഷിലാണ്. പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ താൽപര്യം ഉണ്ടാകുകയും വിജയശതമാനം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു.

പഠനത്തിനെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കും. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ തയാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഗുണനിലവാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിൽനിന്ന് തർജമ ചെയ്യണം. കുട്ടികൾക്ക് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാ സർവകലാശാലകളും അറിയിക്കണം. പ്രദേശിക ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാഠപുസ്കകങ്ങളുടെയും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകളുടെയും വിഷയം തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക യുജിസിയെ അറിക്കണം. പ്രാദേശികഭാഷയിലേക്ക് തർജമ ചെയ്ത പുസ്തങ്ങളുടെ വിവരവും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പുസ്തകം തയാറാക്കാനും തർജമ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന വിദഗ്ധരുടെ പേരും നൽകണം. പ്രദേശിക ഭാഷയിൽ പുസ്തങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രസാധകരുടെ വിവരങ്ങളും യുജിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Allow students to write exams in Local languages even if course is in english medium