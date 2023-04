സുഡാനിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി കൈകോർത്ത് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സുഡാനിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി കൈകോർത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വിഷയത്തിൽ യുഎസ്, യുകെ, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ അടുത്തബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ സംസാരിച്ചു. സുഡാനിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകി.

സുഡാനിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വാഷിങ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ, ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ എന്നിവർ അതതു രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരിനോടു സംസാരിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുമായും ഇന്ത്യ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുഡാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിക്കാനും വിവരകൈമാറ്റത്തിനുമായി ഡൽഹിയിൽ പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു.

സുഡാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഖാർത്തൂമിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസി സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷം തുടരുന്നതിനാൽ തെരുവുകളിലൂടെ സഞ്ചാരം സാധ്യമല്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

സൈനിക കലഹമാണു സുഡാനിലെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. അർധസൈനിക വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സസിനെ (ആർഎസ്എഫ്) കലാപസംഘമായി മുദ്ര കുത്തി സുഡാൻ സൈന്യം പിരിച്ചുവിട്ടു. ഖാർത്തൂമിലും ഓംഡുർമാൻ നഗരത്തിലും വ്യോമാക്രമണവും ഷെല്ലിങ്ങും കനത്തു. സംഘർഷത്തിൽ 270 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും 2,600ലേറെ ആളുകൾക്കു പരുക്കേറ്റെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു.

