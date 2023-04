‘ഷെട്ടർ വഞ്ചിച്ചു, ജനകീയാടിത്തറയില്ല; ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പാഠം പഠിപ്പിക്കും’

ബെംഗളൂരു ∙ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടറെ ബിജെപി അണികൾ പാഠംപഠിപ്പിക്കുമെന്നു മുതിർന്ന നേതാവ് അരുൺ സിങ്. ഷെട്ടറിനു സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിച്ചതിലൂടെ ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തെ ഭരണകക്ഷി അപമാനിച്ചെന്ന കോൺഗ്രസ് ആരോപണം ബിജെപി തള്ളി. ഹുബ്ബള്ളിയിലെ പാർട്ടിമുഖമായിരുന്ന ഷെട്ടർ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായതിനു പിന്നാലെയാണു ബിജെപിയുടെ വിമർശനം.

‘‘ഹുബ്ബള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ ജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതു ബിജെപി സീറ്റായതിനാലാണ്. അദ്ദേഹത്തിനു ജനകീയ അടിത്തറയില്ല. പാർട്ടിയെ ഷട്ടർ വഞ്ചിച്ചതിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ അസ്വസ്ഥതയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണു തീരുമാനം. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഷെട്ടർ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ സുരക്ഷിത മണ്ഡലമാണിത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി മഹേഷ് ടെൻകിൻകയ് ലിംഗായത്ത് സമുദായാംഗമാണ്. ലിംഗായത്ത് വിഭാഗത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല’’– അരുൺ സിങ് വാർത്താഏജൻസി പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

കർണാടകയിലെ പ്രബല സമുദായമായ ലിംഗായത്തിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാവും ബിജെപിയുടെ ഹുബ്ബള്ളിയിലെ മുഖവുമായിരുന്ന ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ കൂടെ നിർത്താൻ ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ ഹുബ്ബള്ളിയിലെത്തി പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ കണ്ടു. സിറ്റിങ് സീറ്റായ ഹുബ്ബള്ളി–ധാർവാഡ് സെൻട്രലിലാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഷെട്ടർ മത്സരിക്കുന്നത്.

