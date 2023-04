അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റേണ്ട സ്ഥലം വിദഗ്ധസമിതി തന്നെ കണ്ടെത്തണം: മന്ത്രി

കോഴിക്കോട്∙ അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റേണ്ട സ്ഥലം വിദഗ്ധസമിതി തന്നെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് വനംമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍. ഇക്കാര്യം ഹൈക്കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സ്ഥലങ്ങള്‍ സമിതി പരിശോധിക്കണം. കോടതി സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കണം. എന്നാല്‍, മാറ്റേണ്ട സ്ഥലം ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കില്ലെന്നും സമയം നീട്ടി ചോദിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയം ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. കോടതിവിധി എന്തായാലും ലംഘിക്കില്ലെന്ന് വനംമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, പി.ഗോപിനാഥ് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിക്കുന്നത്. കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ മിഷന്‍റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ചിന്നക്കനാല്‍, ശാന്തന്‍പാറ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ളവര്‍.



പിടികൂടി കൂട്ടിലടയ്ക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ എങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇനി ഉത്തരംകിട്ടേണ്ടത്. േതക്കടിയിലെ പെരിയാര്‍ കടുവാസങ്കേതം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.



English Summary: Expert committee should find the place where Arikompan should be moved: Minister