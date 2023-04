ഐസോൾ ∙ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടരായ മനുഷ്യര്‍ ജീവിക്കുന്നത് മിസോറാമിലെന്ന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗുരുഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകരുടെ സംഘമാണ് 'ഹാപിനസ് ഇന്‍ഡക്സ്' തയ്യാറാക്കിയത്. സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് മിസോറാം. ഇതിന് പുറമെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച അവസരങ്ങള്‍ ഒരുക്കി നല്‍കാനും സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍, ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍, സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങള്‍, മതം, കോവിഡാനന്തര സാമൂഹിക ഇടപെടലുകള്‍, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം എന്നിവയില്‍ മിസോറാം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. ജാതിരഹിത സമൂഹമാണ് മിസോറാമിലേതെന്നും തുല്യരാണെന്ന പരിഗണന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത അധ്യാപകര്‍ പറയുന്നു.

പഠനകാര്യങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മേല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ അമിത സമ്മര്‍ദം ഏല്‍പ്പിക്കാറില്ല. മിസോ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ ചെറുപ്പത്തിലെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാറുണ്ട്. ആണ്‍–പെണ്‍ വ്യത്യാസം മിസോ സമൂഹത്തില്‍ ഇല്ലെന്നും യുവാക്കള്‍ 16,17 വയസാകുമ്പോഴേ ചെറുതോ വലുതോ ആയ സ്വയം തൊഴിലുകള്‍ ശീലിക്കാറുണ്ടെന്നും സര്‍വേ പറയുന്നു. ബന്ധം വേര്‍പെട്ട ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങളെ മിസോറാമില്‍ കാണാമെങ്കിലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ചെറുപ്പത്തിലേ സാമ്പത്തികമായി സ്വതന്ത്രരായതിനാല്‍ കുട്ടികളെ വളര്‍ത്തുന്നതില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടുന്നില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി.

English Summary: Mizoram is the happiest state in India, says study