കണ്ണൂർ∙ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിനോട് വിയോജിപ്പില്ലെന്ന് ഇ. പി.ജയരാജൻ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. യാത്രയ്ക്ക് സൗകര്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യും. വന്ദേ ഭാരതിനെ സാധാരണ ട്രെയിനായി കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്പോഴത്തെ പാതയിലൂടെ അതിന് വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയില്ല. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ വിഡ്‌ഢിത്തമാണെന്ന് ഇ .ശ്രീധരൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സില്‍വര്‍ലൈനിന് പകരമാവില്ല വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനെന്നും ഇ.പി. ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

‘ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ട്രെയിൻ കിട്ടി. നല്ലതുതന്നെ. ഒരു സാധാരണ ട്രെയിൻ എന്ന നിലയിലേ അതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. സാധാരണ ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനൊരു ട്രെയിൻ. അതിൽ കവിഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, കെ–റെയിലിന്റെ പകരമാകാൻ ഒരു തരത്തിലും ഈ ട്രെയിനിനാകില്ല’– ഇ.പി പറഞ്ഞു.



തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോടു വരെയുള്ള വന്ദേ ഭാരതിന്റെ രണ്ടാം പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടക്കുകയാണ്. 50 മിനിറ്റിൽ ട്രെയിൻ കൊല്ലത്തെത്തി. ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിലും ഇതേ സമയമായിരുന്നു. മൂന്നു മണിക്കൂർ 12 മിനിറ്റു കൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻ എറണാകുളത്ത് എത്തിയത്. ആദ്യ യാത്രയേക്കാൾ ആറു മിനിറ്റ് കുറവാണിത്. എട്ടര മണിക്കൂറാണു ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യാത്രാസമയം. നിലവിൽ ഈ റൂട്ടിൽ വേഗമേറിയ സർവീസായ തിരുവനന്തപുരം – നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി എക്സ്പ്രസിന്റെ സമയം 8 മണിക്കൂർ 59 മിനിറ്റാണ്. എന്നാൽ ഇത് ആലപ്പുഴ വഴിയായതിനാൽ ദൂരം 15 കിലോമീറ്റർ കുറവാണ്.



