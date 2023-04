50 വർഷം, 804 കി.മീ അതിർത്തി: അമിത് ഷാ മുന്നിട്ടിറങ്ങി; കൈകോർത്ത് അരുണാചലും അസമും

ന്യൂഡൽഹി∙ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട അസം – അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതിർത്തി തർക്കത്തിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിരാമം. ഇരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയും അരുണാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡുവുമാണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അതിർത്തിത്തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അസം സർക്കാർ നിയമിച്ച 12 പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികൾ നൽകിയ ശുപാര്‍ശകൾ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജ്ജുവും സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

∙ 804 കി.മീ അതിർത്തി

അസമും അരുണാചൽ പ്രദേശും തമ്മിൽ 804 കി.മീ. നീളമുള്ള അതിർത്തിയാണുള്ളത്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിത്തർക്കം ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. 1873ൽ ബ്രിട്ടൻ ‘ഇന്നർ ലൈൻ’ റെഗുലേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതോടെ സമതലങ്ങളും കുന്നുകളും തമ്മിൽ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക അതിർത്തിയുണ്ടായി. 1915ൽ ഈ അതിർത്തിയെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ ട്രാക്സ് എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചു. കുന്നുകളുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ അരുണാചൽ.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു പിന്നാലെ അസം സർക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. 1972ലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം രൂപീകൃതമാകുന്നത്. 1987ൽ സംസ്ഥാന പദവിയും ലഭിച്ചു. 1990കൾ മുതൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അതിർത്തിത്തർക്കം പതിവായിരുന്നു.

∙ ചരിത്രപരമെന്ന് അമിത് ഷാ

‘‘ഇന്ത്യയുടെയും വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ നിമിഷമാണിത്. 1972 മുതൽ അരുണാചൽ പ്രദേശും അസമും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി തർക്കം എന്നെന്നേക്കുമായി പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. സമാധാനവും വികസനവും കളിയാടുന്ന, സംഘർഷങ്ങളില്ലാത്ത വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിൽ നിർണായക ചുവടുവയ്പാണിത്’ – അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

