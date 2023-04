കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന് കരടി; പുറത്തെടുക്കാൻ അഗ്നിരക്ഷാ സേന ഇറങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം∙ വെള്ളനാട്ട് വീട്ടിലെ കിണറ്റില്‍ വീണ കരടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ കരടിയെ മയക്കുവെടി വച്ചെങ്കിലും കരടി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് പ്രതിസന്ധിയായി. കിണറ്റിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് കരടിയെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കവും പരാജയപ്പെട്ടു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയവർ ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടർന്നു തിരിച്ചുകയറി. കരടിയെ പുറത്തെടുക്കാൻ അഗ്നിരക്ഷാ സേന ഇറങ്ങി.

കോഴിയെ പിടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കണ്ണമ്പള്ളി സ്വദേശി അരുണിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റില്‍ കരടി വീണത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെയാണ് സംഭവം. തൊട്ടടുത്തുള്ള വനത്തിൽ നിന്നാണ് കരടി എത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം. അരുണിന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലെ രണ്ടു കോഴികളെ കരടി പിടികൂടി. മൂന്നാമത്തെ കോഴിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കിണറിന്റെ വക്കത്തേക്ക് കോഴി പറന്നുനിന്നു. ഇതിനെ പിടിക്കുന്നതിനിടെ കരടി കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

കിണറ്റിൽ എന്തോ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് അരുൺ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങി നോക്കിയത്. അപ്പോഴാണ് കരടി കിണറ്റിൽ വീണു കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. തുടർന്നു വിവരം വനം വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.



