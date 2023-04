എടപ്പാടി പളനിസാമി അണ്ണാഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി; അംഗീകരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും

ചെന്നൈ ∙ അണ്ണാഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസാമിയെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ചു. പാർട്ടി ഭരണഘടനയിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളും അംഗീകരിച്ചു. എടപ്പാടിക്കെതിരെ ഒ.പനീർസെൽവം നൽകിയിയിരുന്ന അപേക്ഷ തള്ളിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവ്. അതേസമയം, പദവിയെച്ചൊല്ലി ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള കേസുകൾ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീംകോടതിയിലും തുടരുകയാണ്.

എടപ്പാടി പളനിസാമി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാകുന്നതിനെതിരെ ഒ.പനീർസെൽവം നൽകിയ ഇടക്കാല ഹർജികൾ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞമാസം തള്ളിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ 7 വർഷമായി ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ എടപ്പാടി കെ.പളനിസാമി ചുമതലയേറ്റത്.

