ന്യൂഡൽ‌ഹി∙ സുഡാനിലെ സാഹചര്യം സംഘര്‍ഷഭരിതമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. സുഡാനിലെ ഇന്ത്യക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ച തുടരുന്നു. വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഈജിപ്ഷ്യന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി വിഷയം സംസാരിച്ചെന്നും വിദേശകാര്യവക്താവ് പറഞ്ഞു.

കലാപത്തിൽ 270ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2500ലധികം പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഖാർത്തൂമിലെ 9 ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ സുഡാനിൽ 16 ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി. സാധാരണക്കാർക്കും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് യുഎൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെടിനിർത്തലുമായുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പരിഹാരത്തിനായി യുഎന്നും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും അറബ് ലീഗും നാളെ ചർച്ച നടത്തും.

സൈനിക തലവൻ ജനറൽ അബ്ദുൽ ഫത്തഹ് അൽ ബുർഹാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന അർധ സൈനിക വിഭാഗം തലവൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഹംദാനും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയാണ് സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിനു പിന്നിൽ. മൂന്നു ലക്ഷം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ദാർഫർ യുദ്ധത്തിന്റെ സൂത്രധാരനാണ് ജനറൽ അബ്ദുൽ ഫത്തഹ് അൽ ബുർഹാൻ. ഒട്ടേറെ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഹംദാനും ആരോപണ വിധേയനാണ്. അർധസൈനിക വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സസിനെ (ആർഎസ്എഫ്) കലാപസംഘമായി മുദ്ര കുത്തി സുഡാൻ സൈന്യം പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു.

