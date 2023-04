500 രൂപയ്ക്കു കയറി; 2022ല്‍ 40,000 രൂപ ശമ്പളം; ആസ്തി 50 കോടി: ബിഎസ്എൻഎൽ ജീവനക്കാരെ ഞെട്ടിച്ച തട്ടിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, സ്റ്റാച്ച്യു ഉപ്പളം റോഡിലെ ബിഎസ്എൻഎൽ എൻജിനീയേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാരനായി പതിനേഴുകാരനായ എ.ആർ.രാജീവ് എത്തുമ്പോൾ 500 രൂപയായിരുന്നു പ്രതിമാസ ശമ്പളം. 2022 ൽ അത് 40,000 രൂപയായി. പക്ഷേ ശമ്പളത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ആസ്തിയല്ല രാജീവിനുണ്ടായിരുന്നത്. വഞ്ചിയൂരിലും നഗരത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലും കടകൾ ഉൾപ്പെടെ 50 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ 2022 ൽ രാജീവിനുണ്ടായിരുന്നു.

ബിഎസ്എൻഎലിലെ എൻജിനീയർമാരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും നിക്ഷേപമായി സഹകരണസംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 250 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ടിൽ തട്ടിപ്പു നടത്തിയാണ് ക്ലാർക്ക് രാജീവ് പെട്ടെന്നു സമ്പന്നനായത്. സംഘത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റും സ്ഥാപക സെക്രട്ടറിയുമായ എ.ആർ.ഗോപിനാഥൻ നായർ 150 കോടി രൂപയിലധികം തട്ടിയെടുത്തു. കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലായി ഇരുവരും ചേർന്ന് വാങ്ങിയത് നൂറിലധികം വസ്തുവകകളാണ്. ഇരുവരെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തതോടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പാണ് പുറത്തുവന്നത്.

‘‘സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിക്ഷേപകർ നൽകുന്ന ചെക്കുകൾ മടങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെയാണു സംശയമുണ്ടായത്. ഗോപിനാഥൻ നായരും രാജീവും വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതായും പുതിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചതായും വിവരം ലഭിച്ചു. വഞ്ചിയൂരിൽ വാങ്ങിയ കെട്ടിടം രാജീവ് ചായക്കടകൾക്കു വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ശൂന്യമായിരുന്നു. ഗോപിനാഥൻ നായരെ വിശ്വസിച്ചാണ് ആളുകൾ പൈസ നിക്ഷേപിച്ചത്. 2022 വരെ കൃത്യമായ പലിശ കിട്ടിയിരുന്നതിനാൽ സംശയം തോന്നിയില്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട പൈസയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്’’– എൻജിനീയേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം സേവ് ഫോറം കൺവീനർ എൻ.എ.അബ്രഹാം ‘മനോരമ ഓൺലൈനോട്’ പറഞ്ഞു.

1969 ലെ കേരള സഹകരണ സംഘം ആക്ട് അനുസരിച്ച് 1987 ലാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ എൻജിനീയേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ലിമിറ്റഡ് (നമ്പർ ടി.950) രൂപീകരിച്ചത്. ബിഎസ്എൻഎൽ എന്ന കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിൽനിന്നും വിരമിച്ച ജീവനക്കാരിൽ‌നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും സ്ഥിരനിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് ഇടപാടുകൾ നടത്തുക, അവർക്ക് വായ്പ നൽകുക, പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ പദ്ധതി (എംഡിഎസ്) എന്ന ചിട്ടി നടത്തുക തുടങ്ങിയ ഇടപാടുകളാണ് സംഘം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടപാടുകാരുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടന്നത്.

പ്രസിഡന്റും ചില ജീവനക്കാരും മൂലധനവും നിക്ഷേപവും സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി വകമാറ്റി ഉപയോഗിച്ചതോടെ നിക്ഷേപകർക്ക് പലിശ നൽകാനോ നിക്ഷേപം തിരികെ നൽകാനോ കഴിയാതെയായി. ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റും സ്ഥാപക സെക്രട്ടറിയുമായ എ.ആർ.ഗോപിനാഥൻ, ക്ലാർക്ക് എ.ആർ.രാജീവ്, രാജീവിന്റെ ബെനാമി ഹരികുമാർ, മുൻ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ്കുമാർ, മുൻ ഡയറക്ടർ പി.ആർ.മൂർത്തി എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായി. ഇവരിപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. ഗോപിനാഥൻ പണം നൽകിയ കൊല്ലം സ്വദേശികളായ ഷീജാ കുമാരി, മണികണ്ഠൻ, അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

‘‘ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് അവർ മുതലെടുത്തത്. വർഷങ്ങളായി പരിചയമുള്ള ഗോപിനാഥനും രാജീവും ചതിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. 20 വയസ്സിൽ ജോലിക്കെത്തിയതു മുതൽ രാജീവിനെ കാണുന്നതാണ്’’ – തട്ടിപ്പിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ‘മനോരമ ഓൺലൈനിനോട്’ പറഞ്ഞു.

2022 ഒക്ടോബർ മുതലാണ് ഇടപാടുകാരിൽ സംശയം ഉണ്ടായത്. വിരമിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പണം മൂന്നു വർഷത്തേക്കും അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. 9.5 ശതമാനം പലിശ കൃത്യമായി നൽകിയിരുന്നു. ബാങ്കിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പലിശ ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളായി. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളും പണം നിക്ഷേപിച്ചു. പിന്നീട് നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലളവ് 13 മാസമാക്കി. ഓരോ വർഷവും നിക്ഷേപം പുതുക്കുന്ന രീതി വന്നു. പണം പിൻവലിക്കാനെത്തുന്നവർക്ക് കൃത്യമായി പണം നൽകിയിരുന്നതിനാൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നിയില്ല. സഹപ്രവർത്തകനായതിനാൽ ഗോപിനാഥനെയും ആരും സംശയിച്ചില്ല. 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്കു നൽകിയ ചെക്കുകൾ മടങ്ങിയതോടെ നിക്ഷേപകരിൽ സംശയം ഉണ്ടായി. മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു പണം കടം വാങ്ങി നൽകിയതോടെ സംശയം ഇരട്ടിച്ചു. തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലായതോടെ സഹകരണ റജിസ്ട്രാറിനും പൊലീസിനും പരാതി നൽകി. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം ഡിവൈഎസ്പിയാണ് നിലവിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

രാജീവിന്റെ മാറ്റമാണ് നിക്ഷേപകർ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. 17–ാം വയസ്സിൽ സഹകരണസംഘത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച രാജീവ്, നഗരത്തിൽ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നിക്ഷേപകർ രഹസ്യമായി അന്വേഷിച്ചത്. ‘‘ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തും കമലേശ്വരത്തും കോടികൾ വിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് രാജീവ് വാങ്ങിയത്. 40,000 രൂപയായിരുന്നു രാജീവിന്റെ ശമ്പളം. പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസിനടുത്ത് ചായക്കടകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ കെട്ടിടവും വാങ്ങി. ബിഎസ്എൻഎല്ലിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ആളുടെ വസ്തു 1.5 കോടിരൂപയ്ക്ക് രാജീവ് ബ്രോക്കറായിനിന്നു വിൽപന നടത്തി. ആ തുക സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായി കാണിച്ച് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. ആ തുകയും വസ്തു വാങ്ങാനായി ഉപയോഗിച്ചു’’– നിക്ഷേപകനായ ഉമ ശങ്കർ പറയുന്നു.

2022 ഡിസംബറിൽ ഏതാണ്ട് 1500 ഓളം നിക്ഷേപകരുടെ കർമ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ ആദ്യം അധികൃതർ തയാറായില്ല. സഹകരണ വകുപ്പിന്റെയും പൊലീസ് വകുപ്പിന്റെയും മുന്നിൽ സമിതി നിരന്തര സമരങ്ങൾ നടത്തി. സഹകരണവകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർ വഞ്ചിയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് 1266/2022 നമ്പരായി എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് രണ്ടാം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. നിക്ഷേപകരുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കി എത്തിയ നിക്ഷേപകർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗോപിനാഥൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കു പണം കൈമാറാമെന്ന് അറിയിച്ചു. ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നെങ്കിലും പണം എത്തിയില്ല.

അന്വേഷണത്തിൽ, ഗോപിനാഥനും രാജീവും ആഡംബര ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്നു നിക്ഷേപകർക്കു വ്യക്തമായി. ആഡംബരക്കാറുകളും നഗരത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങളും ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകളും വസ്തുക്കളും ഇരുവരും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിരുന്നു. ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പേരിലാണ് ഇരുവരും വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയിരുന്നത്. സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ശൂന്യമായിരുന്നു.

പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഗോപിനാഥൻ സംഘത്തിന്റെ യോഗം വിളിച്ചു. 21 കോടിരൂപയുടെ നിക്ഷേപം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലോണായി നൽകിയെന്നും ഗോപിനാഥൻ പറ‍ഞ്ഞു. വിശ്വാസം വരാത്ത നിക്ഷേപകർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ രണ്ട് നിക്ഷേപകരെക്കൂടി അംഗങ്ങളാക്കി അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഒരു റജിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് ഓഫിസിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നത്. നിക്ഷേപത്തുകയിൽനിന്ന് നിക്ഷേപകർ ലോണെടുത്ത വിവരങ്ങളാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചു വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. റജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പലർക്കും ലോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയും ലോൺ എടുത്തതായി റജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടതോടെ തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലായി.

വായ്പയെടുത്തതായി കാണിച്ച തുകയെല്ലാം വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനും ആഡംബരത്തിനുമാണ് ഗോപിനാഥനും രാജീവും ചെലവഴിച്ചത്. നിക്ഷേപം ഉടനെ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവരുടെ പേരിലാണ് ലോൺ എടുത്തത്. ഇതിന് ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. പലിശത്തുക മിക്കവരും വർഷാവസാനമാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത്. ചിലർ ഇതു മുതലിനോട് ചേർക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാരണങ്ങളാലാണ് തട്ടിപ്പ് വളരെക്കാലം പുറത്തു വരാതിരുന്നത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പണം പിൻവലിക്കാൻ എത്തുന്നവരോടു വീണ്ടും നിക്ഷേപം പുതുക്കാൻ ഗോപിനാഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നല്ല പലിശയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സഹകരണ സംഘത്തിലെ പണം വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കു മാറ്റി.

തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായതോടെ നിക്ഷേപകരുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും നിക്ഷേപകരുടെ വിവരങ്ങൾ ഓഫിസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്താൻ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. തട്ടിപ്പ് വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ നിരവധിപേർ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായി. 1500 അംഗങ്ങളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. നിക്ഷേപിച്ച തുക പ്രത്യേക ഫോമിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ അംഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 220 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുള്ളതായാണ് ഇതുവരെ വ്യക്തമായത്.

പണം നഷ്ടമായതോടെ ഗോപിനാഥന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് അബ്രഹാമും സുഹൃത്തുക്കളും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഗോപിനാഥൻ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് റജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസുകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി. ഏറെ ശ്രമകരമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പേരിൽ വാങ്ങിയ നൂറിലധികം വരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഇതെല്ലാം പൊലീസിനും റജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിനും കൈമാറി. കേസ് എടുത്തതോടെ റജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽനിന്നു പൊലീസ് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

നിവേദനങ്ങളെത്തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റങ്ങൾക്കായുള്ള ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. എ.ആർ. ഗോപിനാഥൻ, പ്രദീപ് കുമാർ, പി.ആർ. മൂർത്തി തുടങ്ങിയവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ബന്ധുക്കളുടെ പേരിൽ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയെങ്കിലും അവർ ഒളിവിലാണ്. കുറ്റവാളികളായ മുൻ ഡയറക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാരനുമെതിരെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ ചതി, വിശ്വാസവഞ്ചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണു ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബഡ്സ് ആക്ടിനു (ബാനിങ് ഓഫ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് സ്കീംസ് ആക്ട് 2019) കീഴിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യം. പ്രതികളുടെ 94 വസ്തുക്കൾ റജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. വസ്തുക്കൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തുക മടക്കി കിട്ടാൻ ഏറെ കാലതാമസം നേരിടും. ബഡ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് എടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിക്ഷേപകർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിനാമികൾ തങ്ങളുടെ പങ്ക് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. വസ്തുവകകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ‘‘വസ്തുക്കൾ ഉള്ളതിനാൽ പണം വേഗത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഗോപിനാഥന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തട്ടിപ്പ് പൈസ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനും ഉയർന്ന പലിശയ്ക്കു കടമായി നൽകാനുമാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. നോട്ടുനിരോധനവും കോവിഡ് കാലവും ഗോപിനാഥന്റെ കണക്കൂകൂട്ടലുകളെ തെറ്റിച്ചു’’ – ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala's own Money Heist: Former BSNL engineer, aide swindle pensioners of Rs 230 cr