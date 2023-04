പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്‌സിഒ) ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹമെത്തുന്നത്.

മേയ് 4, 5 തീയതികളിൽ ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന എസ്‌സിഒ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് (സിഎഫ്‌എം) ലേക്കുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി നയിക്കുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് മുംതാസ് സഹ്‌റ ബലോച്ച് അറിയിച്ചു.



2014ൽ നവാസ് ഷെരീഫിന് ശേഷം ഒരു പാക്കിസ്ഥാന്‍ നേതാവ് നടത്തുന്ന ആദ്യ സന്ദർശനമായിരിക്കും സർദാരിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം. നിലവിൽ എസ്‌സിഒയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ, ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ക്വിൻ ഗാങ്ങിനും പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരിക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ്‌സിഒ അംഗങ്ങൾക്ക് ജനുവരിയിൽ ക്ഷണം അയച്ചിരുന്നു.

English Summary: Pak Minister To Visit India In May, First Since Nawaz Sharif In 2014