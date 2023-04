പട്ന ∙ പ്രണയത്തിന്റെ പേരില്‍ ബിഹാറില്‍ കൊലപാതകം. ഗോപാല്‍ഗഞ്ചില്‍ പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ സഹപാഠി നടുറോഡിലിട്ട് കുത്തിക്കൊന്നു. ബതേർദേഹ് സ്വദേശിയായ പ്രതിക് കുമാർ (15) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. സ്‌കൂളിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന പ്രതികിനെ രണ്ടുപേര്‍ വഴിയില്‍ തടയുകയും കത്തികൊണ്ട് കുത്തുകയുമായിരുന്നു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ത്രികോണ പ്രണയമാണ് കൊലയ്ക്കു കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പ്രദേശത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രതിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായും അടുത്തിടെ പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടതുമാണ് പകയ്ക്ക് കാരണം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇയാളെ ചോദ്യംചെയ്തുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

