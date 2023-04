കശ്മീരിൽ വാഹനത്തിന് തീപിടിച്ച് 5 സൈനികർ മരിച്ചു; ഇടിമിന്നലേറ്റതെന്ന് സംശയം

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ സൈനിക വാഹനത്തിന് തീപിടിച്ച് 5 സൈനികർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പൂഞ്ച്–ജമ്മു ദേശീയപാതയിൽവച്ചാണ് കരസേനയുടെ ട്രക്കിന് തീപിടിച്ചത്. ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പൂഞ്ചിലെ ഭീംബർ ഗലിയിൽനിന്ന് ടോട്ട ഗാലിയിലെ സൈനിക യൂണിറ്റിലേക്ക് മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ഇടിമിന്നലേറ്റതാണ് വാഹനത്തിന് തീപിടിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

English Summary: 4 Soldiers Die As Army Truck Catches Fire In Jammu And Kashmir's Poonch