തിരുവനന്തപുരം∙ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷാ ഫലം അടുത്തമാസം 20നകം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി അറിയിച്ചു. പ്ലസ്ടു പരീക്ഷാ ഫലം അടുത്തമാസം 25 നകവും പ്രഖ്യാപിക്കും. ജൂണ്‍ ഒന്നിനു തന്നെ സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ യോഗം ചേര്‍ന്നു.



English Summary: SSLC Results to be released in May, says Minister V Sivankutty