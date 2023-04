ന്യൂഡൽഹി∙ അപകീര്‍ത്തിക്കേസില്‍ ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അപേക്ഷ തള്ളിയ സൂറത്ത് സെഷൻസ് കോടതി വിധി ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്‍റെ ധാര്‍ഷ്ട്യത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്ര. വിചാരണക്കോടതി ഏകപക്ഷീയമായി പെരുമാറിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രചരിപ്പിച്ചു. സമ്മര്‍ദ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കോടതി വഴങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



2019-ലെ ‘മോദി’ പരാമർശത്തിലെ അപകീർത്തിക്കേസിൽ, സൂറത്ത് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ശിക്ഷാ വിധിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകിയ അപേക്ഷയാണ് സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയത്. വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ എംപി സ്ഥാനത്തിനുള്ള അയോഗ്യത തുടരും. വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

English Summary: Today's judgement is a slap on the face of the Gandhi family: BJP leader Sambit Patra