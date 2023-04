ഗാസിയാബാദ്∙ യുപിയിൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാതെ നടുറോഡിൽ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് യുപിയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. പൊലീസുകാർക്ക് പിന്നിൽ സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ച പെൺകുട്ടികളാണ് വിഡിയോ പകർത്തിയത്.

യുപിയിലെ ഗാസിയാബാദിലാണ് സംഭവം. രണ്ട് പൊലീസുകാർ ഹെൽമറ്റില്ലാതെ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പൊലീസുകാരെ പെൺകുട്ടികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങൾ മാത്രമാണോ? നിങ്ങളുടെ ഹെൽമറ്റ് എവിടെ? നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ? നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ലേ യുപി പൊലീസുകാരേ? എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: UP Police Cops Challaned For Helmetless Riding After Clip Goes Viral