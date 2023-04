വന്ദേഭാരതിന്റെ ഉദ്ഘാടന യാത്രയിൽ മോദി പങ്കെടുക്കില്ല; ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ മാറ്റം

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച ആദ്യ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടന യാത്രയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കില്ല. ഈ മാസം 25ന് രാവിലെ 10.30ന് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് വന്ദേഭാരതിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്. സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, കന്നി യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനവും വന്ദേ ഭാരതിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രമാണിച്ച് ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 23 മുതല്‍ 25 വരെയാണ് സര്‍വീസുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. 23നും 24നും മലബാര്‍ എക്സ്‌പ്രസും ചെന്നൈ മെയിലും കൊച്ചുവേളിയില്‍ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയും 24, 25 തീയതികളിലെ മലബാർ, ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസുകൾ കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൊച്ചുവേളി - നാഗർകോവിൽ എക്സ്പ്രസ് 24നും 25നും നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽനിന്ന് പുറപ്പെടും. 24ന് അമൃത എക്സ്പ്രസും കൊച്ചുവേളിയില്‍ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും.

വന്ദേഭാരതിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന്റെ തുടർച്ചയായി സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പൊതു സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കും. റെയിൽവേയുടെ 4 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം, ടെക്നോ സിറ്റിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം, കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്നിവ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും. സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം 12.40ന് അദ്ദേഹം സൂറത്തിലേക്കു പോകും.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രണ്ടു ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിനായി 24നു വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനു കൊച്ചി നാവിക സേനാ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തും. വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അഞ്ചരയ്ക്കു പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന റോഡ് ഷോ. ആറിനു തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവജന സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ‘യുവം’ കോൺക്ലേവ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ പരിപാടി. തുടർന്ന് 7.45നു ടാജ് മലബാർ ഹോട്ടലിലേക്കു പോകുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കും.



