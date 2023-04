ഖാർത്തൂം∙ ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായ സുഡാനില്‍ മരണസംഖ്യ 300 കടന്നു. രാജ്യമെങ്ങും മരുന്നുക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ തലസ്ഥാനമായ ഖാര്‍ത്തൂമിലെ 70 ശതമാനത്തോളം ആശുപത്രികള്‍ അടച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതിനിടെ, ഈദ് കണക്കിലെടുത്ത് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.



അതേസമയം, സുഡാനിലെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളിലൂടെ സുരക്ഷിതമാര്‍ഗം ലഭ്യമായാലേ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനാകൂവെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറലുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. യുഎസ്, സൗദി, യുഎഇ, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ച തുടരുകയാണ്. വെടിനിര്‍ത്തലിനും സമാധാനത്തിനുമായി യുഎന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാണെന്നും ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി.

താല്‍ക്കാലിക വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പരാജയപ്പെടുകയും ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറല്ലെന്ന് സൈന്യവും റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സും (ആര്‍എസ്എഫ്) വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സുഡാനില്‍നിന്ന് കൂട്ടപ്പലായനം തുടങ്ങിയത്. തലസ്ഥാനമായ ഖാര്‍ത്തൂമിലടക്കം ഏറ്റുമുട്ടല്‍ രൂക്ഷമായ മേഖലകളില്‍ ഭക്ഷ്യ, ശുദ്ധജല ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതും പലായനത്തിനു ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നൈല്‍, ഗെസീറ നദീ തീരങ്ങളിലേക്കാണ് ആളുകള്‍ പോകുന്നത്. അയല്‍രാജ്യമായ ചദിലേക്ക് പതിനായിരത്തിനും ഇരുപതിനായിരത്തിനും ഇടയില്‍ ആളുകള്‍ ആറു ദിവസത്തിനിടെ എത്തിയെന്ന് യുഎന്‍ അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ മരുന്നും ഓക്സിജനും മറ്റു അവശ്യവസ്തുക്കളും തീര്‍ന്നതോടെ ഖാര്‍ത്തൂമിലും സമീപത്തുമുള്ള മിക്ക ആശുപത്രികളും അടച്ചു. സുഡാനിലെ ആരോഗ്യമേഖല അത്യന്തം അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സുരക്ഷ ലഭിക്കാതായതോടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഔട്ട് ബോഡേര്‍സ് സംഘടന താല്‍ക്കാലിക ആശുപത്രികള്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Death toll rises to nearly 300 in Sudan fighting