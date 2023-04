ശക്തികേന്ദ്രം പഴയ മൈസൂർ മേഖല, ഭീഷണിയായി കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും; കിങ്മേക്കറാകുമോ ജെഡിഎസ്?

ബെംഗളൂരു ∙ കര്‍ണാടകയിൽ ഭരണം ഉറപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും പൊരുതുമ്പോൾ, കിങ്മേക്കറാകുക എന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജെഡിഎസിന്റെ പ്രചാരണം. 224 സീറ്റുകളുള്ള കർണാടക നിയമസഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനുവേണ്ട 113 സീറ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും പ്രചാരണം കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പാർട്ടിക്കും തനിച്ചു ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉടലെടുത്താൽ 2018 ൽ എന്നതുപോലെ കിങ്മേക്കറാകാമെന്നാണ് ജെഡിഎസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

40 സീറ്റ് വരെയെങ്കിലും നേടുകയും തൂക്കുസഭ വരികയും ചെയ്താൽ ജെഡിഎസിന്റെ പ്രസക്തി വർധിക്കും. വൊക്കലിഗ, കർഷക, ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിലാണ് ജെഡിഎസിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ജെഡിഎസിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ദക്ഷിണ കർണാടകയിലെ പഴയ മൈസൂർ മേഖലയിലേക്കാണ് ഇത്തവണയും പാർട്ടി ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. 2018 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെഡിഎസ് ആകെ നേടിയ 37 സീറ്റിൽ 30 എണ്ണവും പഴയ മൈസൂർ മേഖലയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിനു പുറത്തുള്ള, വൊക്കലിഗ മേധാവിത്വമുള്ള ജില്ലകളിൽ ജെഡിഎസ് 50 % സീറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

പഴയ മൈസൂർ മേഖല ഇത്തവണ അനായാസം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാം എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ജെഡിഎസിനുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. വൊക്കലിഗ വോട്ടുബാങ്കായ ഈ മേഖലയിൽ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് കാരണം. ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് കെംപെഗൗഡയുടെ 108 അടി ഉയരമുള്ള വെങ്കല പ്രതിമ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വൊക്കലിഗ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്.

സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലെ വൊക്കലിഗ സാന്നിധ്യമായ ഡി.കെ. ശിവകുമാറും ജെഡിഎസിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കു മങ്ങലേൽപിക്കുന്നു. വൊക്കലിഗ വോട്ടുകൾ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 2019ൽ ശിവകുമാറിനെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കിയത്. കോൺഗ്രസ് ഭരണംപിടിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെടുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വൊക്കലിഗ വോട്ടുകൾ മറിയുമോയെന്ന് ജെഡിഎസ് ആശങ്കപ്പെടുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ പഴയ മൈസൂർ മേഖലയിൽ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവച്ചാൽ സീറ്റുകൾ കുറയും എന്ന ഭയം ജെഡിഎസിനുണ്ട്.

സ്ഥിരതയില്ലായ്മയാണ് ജെഡിഎസ് നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി. ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ആരുമായും കൂട്ടുകൂടാൻ മടിയില്ല എന്ന ആരോപണം ജെഡിഎസിനു തിരിച്ചടിയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സി.എം ഇബ്രാഹിമിനെയാണ് ദൾ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ ബി ടീം എന്ന ആരോപണം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നഷ്ടമാകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് ജെഡിഎസിന് ആശങ്കയുണ്ട്.

93 സ്ഥാനാർഥികളെ വളരെ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയ ജെഡിഎസിന് പക്ഷേ കുടുംബവാഴ്ചയെന്ന പേരുദോഷം വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല. പാര്‍ട്ടി ശക്തികേന്ദ്രവും മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രിയും ജെഡിഎസ് നേതാവുമായ ദേവെ ഗൗഡയുടെ ജന്മനാടുമായ ഹാസന്‍ സീറ്റിനായി മക്കളായ എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമിയും എച്ച്.ഡി. രേവണ്ണയും രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ ജെഡിഎസിലെ കുടുംബവഴക്ക് പരസ്യമായി.

പഴയ മൈസൂർ മേഖലയിൽ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ചെറുക്കുക എന്നതിനൊപ്പം പരമാവധി സീറ്റുകൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് നേടുക എന്നതുമാണ് ജെഡിഎസിനു മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. പഴയ സീറ്റെണ്ണം നിലനിർത്താൻ പാർട്ടിക്കു സാധിച്ചാൽ, തൂക്കു മന്ത്രിസഭയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഭരണചക്രം ആരു തിരിക്കുമെന്ന് ജെഡിഎസ് തീരുമാനിക്കും. മറിച്ചായാൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജെഡിഎസിന്റെ പ്രസക്തി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം.



