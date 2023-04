ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിവേചനബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറണമായിരുന്നു; കരടി ചത്തതിൽ വന്‍ വീഴ്ച: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ വെള്ളനാട്ട് മയക്കുവെടിയേറ്റ കരടി മുങ്ങിച്ചത്ത സംഭവത്തില്‍ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് വനംമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍. സംഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടി. വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.



കരടിയുടെ രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്നു ജില്ലാ വനം വകുപ്പ് ഓഫിസറും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന വന്യമൃ‍ഗത്തെ പിടികൂടുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കിണറ്റിൽ വീണ കരടിയെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിൽ അതു പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

കരടി മുങ്ങിച്ചത്തതു തന്നെയെന്ന് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ആന്തരികാവയവങ്ങളിലടക്കം വെള്ളം കയറി. മയക്കുവെടിക്കുശേഷം അന്‍പതു മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തില്‍ കിടന്നെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

കോഴിയെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ജനവാസമേഖലയിലെ 30 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ കരടി വീണത്. കരടിയെ മയക്കുവെടി വച്ചശേഷം കരകയറ്റാനായിരുന്നു ശ്രമം.

