കോട്ടയം∙ വൈക്കം തലയാഴത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളി ഭ്രൂണം കുഴിച്ചിട്ടതിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധന തുടങ്ങി. ഭ്രൂണ അവശിഷ്ടം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനയച്ചു. വീടിനു സമീപത്തെ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ കുഴിച്ചിട്ട അവശിഷ്ടം ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരും ഡോക്ടറുമടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണു പുറത്തെടുത്തത്.

കോട്ടയത്തുനിന്നെത്തിയ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധന്റെ സ്ഥല പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമായിരുന്നു പൊലീസ് നടപടി. ഭ്രൂണ അവശിഷ്ടം കുഴിച്ചിട്ട ബംഗാൾ സ്വദേശിയും സഹോദരനും തന്നെയാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്.

ഇവ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് അയയ്ക്കും. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഡൽഹി സ്വദേശിനിയായ യുവതിക്ക് ഗർഭമലസിയത്. അയൽവാസിയായ സ്ത്രീയെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുകയും പിന്നീട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീടിനു സമീപം കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു. അയൽവാസിയായ സ്ത്രീ ആശാവർക്കറെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് ഇടപെട്ടത്.

സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് നിലപാട്. അതേസമയം, ഡൽഹി സ്വദേശിനിയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയയാക്കും.

English Summary: Expert examination has begun on the burial of the fetus at Vaikom