‘ഇതാണ് ബിജെപിയുടെ കരുത്ത്’: മോദിയുടെ കട്ടൗട്ട് തുടയ്ക്കുന്ന വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് അമിത് ഷാ

ബെംഗളൂരു∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായ കര്‍ണാടകയിലെ ദേവനഹള്ളിയില്‍ പ്രായം ചെന്ന ഒരാള്‍ നിരത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കട്ടൗട്ട് തുടയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിലുള്ള വിശ്വാസവും സ്‌നേഹവുമാണ് ബിജെപി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കരുത്തെന്നും അമിത് ഷാ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



ദേവനഹള്ളിയില്‍നിന്നുള്ള മനോഹരമായ വിഡിയോ കാണുകയെന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അമിത് ഷാ കര്‍ണാടക ബിജെപി പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗത്തെപ്പോലെയാണ് ജനങ്ങള്‍ കാണുന്നതെന്നാണ് കര്‍ണാടക ബിജെപി വിഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പണത്തിനു വേണ്ടിയാണോ കട്ടൗട്ട് തുടയ്ക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, പണം വേണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള സ്‌നേഹവും വിശ്വാസവും കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുമാണ് വിഡിയോയില്‍ കാണുന്നയാള്‍ മറുപടി പറയുന്നത്.

കര്‍ണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉള്‍പ്പെടെ കളത്തിലിറങ്ങി വമ്പന്‍ പ്രചാരണ പരിപാടികളാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ഭരണത്തിലുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം. 224 സീറ്റുകളിലേക്ക് മേയ് 10നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. മേയ് 13ന് വോട്ടെണ്ണല്‍ നടക്കും.

English Summary: Man wipes rainwater off PM cutouts in Karnataka. 'Source of strength,' says Amit Shah