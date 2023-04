‘രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് സംഭവിച്ചത് മോദിക്കും സംഭവിക്കുമെന്ന് കത്തിൽ; കയ്യക്ഷരം എന്റേതല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു’

കൊച്ചി∙ കേരളത്തിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തിലൂടെ വധിക്കുമെന്ന ഭീഷണിക്കത്ത് അയച്ചത് കൊച്ചി കലൂർ സ്വദേശി എൻ.ജെ. ജോണിയുടെ പേരിൽ. പൊലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നെന്നും കയ്യക്ഷരം തന്റേതല്ലെന്ന് പൊലീസിനു വ്യക്തമായെന്നും ജോണി മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു. കേരളത്തിൽ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു നേരെ ചാവേർ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി ഊമക്കത്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രനാണ് ഭീഷണിക്കത്ത് ലഭിച്ചത്.

ജോണി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്:

‘‘നാലു ദിവസം മുൻപാണ് പൊലീസ് ആദ്യം വീട്ടിലെത്തിയത്. ഞാൻ കടയിൽ പോയസമയം ഒരാൾ വിളിച്ച് ജോൺസൺ ജോസഫ് എന്നാണോ പേരെന്ന് ചോദിച്ചു. ജോണി എന്നാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചുചോദിച്ചു. വിലാസം കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. അഞ്ചുമിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ച് ജോസഫ് ജോണി ആണോ എന്നും ചോദിച്ചു. നേരിട്ടു സംസാരിക്കണമല്ലോ. പോസ്റ്റ്‌കാർഡിൽ സാർ ആർക്കെങ്കിലും കത്തെഴുതിയിരുന്നോ എന്നും ചോദിച്ചു.

വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പൊലീസ് സംഘമെത്തി ഈ കത്ത് മൊബൈലി‍ൽ കാണിച്ചു. എന്റെ കയ്യക്ഷരം ഡയറിയെടുത്ത് ഞാൻ പൊലീസിനു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവരതിന്റെ ഫോട്ടോയെടുത്തു. 2014 ജൂൺ ഒന്നിന് ഞാൻ പള്ളിയുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ ലീഡറായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തില്‍ എനിക്കു ലഭിച്ച പരാതി എന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പരാതിയിലെ കയ്യക്ഷരം ഊമക്കത്തിനോടു സമാനമാണ്. അതു പൊലീസിനും മനസ്സിലായി.

ഈ വ്യക്തി സ്ഥിരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നയാളാണ്. ഇയാളുമായി ചെറിയ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ‘ജോണിച്ചേട്ടാ ഇതിനു വിവരമറിയും’ എന്നു ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഏപ്രിലിൽ ആയിരുന്നു സംഭവം. ഇയാൾക്ക് രാഷ്ട്രീയബന്ധമുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളയാളല്ല.

രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ മോദിക്കും സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു കത്തിൽ. പൊലീസ് കത്ത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. കത്ത് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ പൊലീസ് സംഘം വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ജോസഫ് ജോൺ എന്ന പേരും എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പറും കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ നമ്പർ ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റേതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല.

ഞാനൊരു വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഭാര്യ അധ്യാപികയാണ്. ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നയാളാണ്. പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും അടക്കമുള്ളവയുണ്ട്. കടയിൽ പോകാൻ മാത്രമാണ് വീടിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി.’’ – ജോണി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ജോണിയല്ല കത്ത് അയച്ചതെന്ന് ഭാര്യ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. ‘‘കത്തിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസ് വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. കയ്യക്ഷരം ഒത്തുനോക്കിയപ്പോൾ ജോണിയുടേത് അല്ലെന്ന് പൊലീസിനു വ്യക്തമായി. വിരോധമുള്ളവർ ചെയ്തതാകാം. സംശയമുള്ളവരുടെ വിവരം പൊലീസിനു നൽകി’’ – ഭാര്യ വ്യക്തമാക്കി. ജോണിയുടെ പേരിൽ കത്തയച്ച ആളെ അറിയാമെന്ന് മകൾ മനോരമ ന്യൂസിനോടു വ്യക്തമാക്കി. ‘‘വ്യക്തിവിരോധമുള്ള ആളാണ്. പേരിപ്പോൾ പുറത്തുപറയാൻ പറ്റില്ല’’ – അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

