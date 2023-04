ട്രെയിൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് യുവതി; എതിരെ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ- വിഡിയോ

മോസ്കോ ∙ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. 2019ൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് വീണ്ടും ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

ഫോൺ നോക്കി ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന യുവതി ഇടയ്ക്കൊന്ന് തലപൊക്കിയപ്പോഴാണ് എതിരെ വരുന്ന ട്രെയിൻ കാണുന്നത്. പതറിപ്പോയ യുവതി ട്രെയിൻ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിമിഷനേരംകൊണ്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരൻ മുൻപിലെ സീറ്റിലിടിച്ച് നിലത്തുവീഴുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

driving a train while on a smartphone pic.twitter.com/CZA23skxdv — CCTV IDIOTS (@cctvidiots) April 20, 2023

English Summary: Old Video Shows Woman Using Smartphone While Driving Train