യുഎസിലെ തടാകത്തിൽ കാണാതായ 2 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസിലെ ഇന്ത്യാന സംസ്ഥാനത്തിലെ തടാകത്തിൽ കാണാതായ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. സിദ്ധാന്ത് ഷാ (19), ആര്യൻ വൈദ്യ (20) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

കെല്ലി സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിലെ വിദ്യാർഥികളായ ഇരുവരും ഏപ്രിൽ 15ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മൺറോ തടാകത്തിൽ നീന്താൻ പോയതായിരുന്നു. തിരച്ചിലിനൊടുവില്‍ ഏപ്രിൽ 18നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം തിരച്ചിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരുവരെയും സുഹൃത്തുക്കൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.

