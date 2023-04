മോദിയുടെ വരവിന് പ്രതിരോധം തീർത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ; കലൂരില്‍ യുവജന കൂട്ടായ്മ

കൊച്ചി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വരവിന് മുന്‍പേ പ്രതിരോധം തീര്‍ത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‍വൈകിട്ട് 4.30ന് കലൂരില്‍ യുവജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നൂറു ചോദ്യങ്ങളുയര്‍ത്തിയുള്ള പ്രതിഷേധത്തില്‍ 25,000ത്തില്‍പരം പ്രവര്‍ത്തകരെ അണിനിരത്താനാണ് നീക്കം. മന്ത്രി പി.രാജീവാണ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകന്‍.

എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്നും നാളെയും പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തും. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ പരിഹസിച്ച് യുവമോര്‍ച്ച രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവില്‍ വിറളിപൂണ്ടവര്‍ പലതും കാണിക്കുമെന്ന് യുവമോര്‍ച്ച പരിഹസിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അരച്ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാന്‍ ധൈര്യമില്ലാത്തവരാണ് പ്രതിഷേധ പ്രഹസനത്തിനിറങ്ങുന്നതെന്നും യുവമോര്‍ച്ച ആരോപിച്ചു.

