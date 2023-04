‘തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കെത്തുന്നതിൽ ആകാംഷാഭരിതൻ’: മലയാളത്തിൽ മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ടു ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് മലയാളത്തിൽ ട്വീറ്റുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കെത്തുന്നതിൽ ഞാൻ ആകാംഷാഭരിതനാണെന്നും കേരളത്തിലെ 11 ജില്ലകൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ വന്ദേഭാരത് സർവീസ് ടൂറിസത്തിനും വാണിജ്യത്തിനും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘‘ഞാൻ ഏപ്രിൽ 25ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കെത്തുന്നതിൽ ആകാംഷഭരിതനാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തിനും കാസർകോടിനും ഇടയിൽ ഓടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ 11 ജില്ലകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇത് ടൂറിസത്തിനും വാണിജ്യത്തിനും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, വർക്കല ശിവഗിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പുനർവികസനത്തിന് തറക്കല്ലിടും. ഒരു ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കിനും തറക്കല്ലിടും. അത് ഈ ഊർജ്ജസ്വലമായ നഗരത്തിന് ഒരു മികച്ച കൂട്ടിച്ചേർക്കലായിരിക്കും.’’– അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.



കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ഉദ്ഘാടനത്തെ കുറിച്ചു അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിൽ പരാമർശിച്ചു. ‘‘കൊച്ചിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ മികച്ച പുരോഗതി! കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും. ഇത് കൊച്ചിക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കും.’’– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ചയാമ് പ്രധാനമന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നത്. വൈകിട്ട് 5.30നു തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളജ് മൈതാനത്ത് ‘യുവം 2023’സംഗമത്തിൽ യുവാക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിക്കും. ‘യുവം’ സംഗമത്തിനു ശേഷം രാത്രി കൊച്ചിയിൽ തങ്ങുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു തിരിക്കും. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്, റെയിൽവേയുടെ 4 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം, ടെക്നോ സിറ്റിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം, കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങിയവയിൽ പങ്കെടുക്കും.



