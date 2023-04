‘അഴിമതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പാർട്ടി വിരുദ്ധമാകും?’

ജയ്പുർ∙ ബിജെപിയുടെ അഴിമതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയത് പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്. നിരാഹാര സമരം നടത്തിയതിന് എന്തിനാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. എന്നാല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന എസ്.എസ്.രണ്‍ധാവെയുടെ പ്രതികരണം ഞെട്ടിച്ചുവെന്നു പൈലറ്റ് പ്രതികരിച്ചു. മുൻ ബിജെപി സ‍‍ർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സച്ചിൻ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത്.

‘മുൻ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതികൾക്കെതരെ നടപടിയെടുക്കാതെ ഞാൻ പിന്മാറില്ല. നിരാഹാര സമരം നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. സത്യം പറയുന്നതും, അഴിമതിക്കും അനീതിക്കുമെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതുമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മൂല്യം. ഈ മൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഞാൻ ഏപ്രിൽ 11ന് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.



അതിനാൽ ഞാൻ ഒരുവട്ടം കൂടി സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കു കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണം. അഴിമതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ പാർട്ടി വിരുദ്ധമാകും’– സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ചോദിച്ചു.



മുൻ ബിജെപി സ‍‍ർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷഹീദ് സ്മാരകത്തിലാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ നിരാഹാരം നടത്തിയത്. 45,000 കോടി രൂപയുടെ ഖനി അഴിമതിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തു 2018ൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്നും സച്ചിൻ ഓർമിപ്പിച്ചിരുന്നു.



മന്ത്രി മഹേഷ് ജോഷിക്കെതിരായ ആരോപണത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതു വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സച്ചിൻ അറിയിച്ചു. മന്ത്രി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം രാജസ്ഥാനില്‍ യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു.



English Summary: Firm in my demand for action on BJP's corruption: Sachin Pilot