‘പരാതിക്കാരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയും’: ബ്രിജ് ഭൂഷണെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഗുസ്തിതാരങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി ജന്തര്‍മന്തറില്‍ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. ഏഴ് വനിതാ താരങ്ങള്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടും കേസെടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബജ്റംഗ് പൂനിയ, സാക്ഷി മാലിക്, വിനേഷ് ഫൊഗാട്ട് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള താരങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. കേസെടുക്കാത്തതില്‍ പൊലീസിനോട് ഡല്‍ഹി വനിതാ കമ്മിഷന്‍ വിശദീകരണം തേടി.

ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ ഏഴു വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ കൊനാട്ട് പ്ലേസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ കേസെടുക്കാൻ പൊലീസ് ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്ന് സാക്ഷി മാലിക് പറഞ്ഞു. ‘‘വനിതാ ഗുസ്തിക്കാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് പരസ്യമാക്കണം. ഇതൊരു വൈകാരിക വിഷയമാണ്. പരാതിക്കാരിലൊരാൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ്.’’– സാക്ഷി പറഞ്ഞു. പരാതിക്കാരുടെ പേരുകൾ ചോർത്താൻ പാടില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ബ്രിജ് ഭൂഷണെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇവിടെനിന്നു പോകില്ലെന്ന് ബജ്‌റംഗ് പൂനിയ പറഞ്ഞു. പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിനേഷ് ഫോഗട്ട് പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉറങ്ങാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പോകുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മാസമായി കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. കായിക മന്ത്രാലയം ഞങ്ങളുടെ കോളുകൾ പോലും എടുക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിനായി മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനായി ഞങ്ങളുടെ കരിയർ പണയപ്പെടുത്തി.’’– വിനേഷ് ഫോഗട്ട് പറഞ്ഞു.

