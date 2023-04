ഡൽഹി∙ ഹിപ്പ്നോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിലേക്ക് വെടിയുതിർത്ത് അജ്ഞാതർ. ഡൽഹി, സിദ്ധാർത്ഥ് നഗറിൽ സൺലൈറ്റ് കോളനി പോലിസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സോഹൈൽ സിദ്ദിഖിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്കായിരുന്നു മുഖംമൂടി ധരിച്ച രണ്ടംഗ യുവാക്കൾ വെടിവച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാം നിലയിലെ ഫ്ലാറ്റിലെക്കെത്തിയ അജ്ഞാതർ കതകിൽമുട്ടിയ ശേഷം രണ്ടു തവണ വെടിയുതിർക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. പിന്നീട് താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് പോയ ഇരുവരും ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മൂന്നു തവണ വെടിവച്ച ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പോലിസ് പറഞ്ഞു.

