കെൽട്രോണിന് മേൽ കെട്ടിവച്ച് സർക്കാർ; ഓർമയില്ലെന്ന് അന്നത്തെ വകുപ്പ് മന്ത്രി; ഒളിച്ചുകളി

തിരുവനന്തപുരം∙ എഐ. ക്യാമറ കരാർ വിവാദത്തിൽ എല്ലാം കെൽട്രോണിന് മേൽ കെട്ടിവച്ച് കൈകഴുകി സർക്കാർ. ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു കയ്യൊഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഉപകരാറുകളെക്കുറിച്ച് ഓർമയില്ലെന്ന് അന്ന് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ധനവകുപ്പിന്റെ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ് സ്വകാര്യകമ്പനികൾ വഴി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതെന്നും വ്യക്തമായി.



എഐ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ചും രേഖകൾ പുറത്തുവിടാൻ വെല്ലുവിളിച്ചും പ്രതിപക്ഷം സ്വരം കടുപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒളിച്ചുകളി തുടരുകയാണ് സർക്കാർ. വിവാദം കത്തിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കൈകഴുകി ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു ഇന്നലെ രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ, സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി കരാർ ഒപ്പിടുന്ന കാലത്ത് ധനവകുപ്പ് എടുത്ത നിലപാട് പുറത്തുവന്നു. പദ്ധതിയുടെ കൺസൾറ്റന്റായി കെൽട്രോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഗതാഗത വകുപ്പ് നേരിട്ട് വാങ്ങിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു ധനവകുപ്പ് നിലപാട്. ഇത് അട്ടിമറിക്കാൻ ഫയൽ നേരിട്ട് മന്ത്രിസഭയിലെത്തിച്ച് 232 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് ഗതാഗതവകുപ്പ് അന്തിമാനുമതി നേടിയെടുത്തു. ഏത് കമ്പനിക്കാണ് ഉപകരാർ നൽകുന്നതെന്ന കാര്യവും മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് മുൻപിൽ വച്ച കുറിപ്പിൽ മറച്ചുവച്ചു.

ചുരുക്കത്തിൽ കൺസൾറ്റന്റ് തന്നെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ വൻ അഴിമതി നടക്കുമെന്ന ധനവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തന്ത്രപരമായി മറികടന്നു. 2019ൽ കരാർ ഒപ്പിടുമ്പോൾ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ ആർ.ശ്രീലേഖയുമായിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട മന്ത്രി ശശീന്ദ്രനാകാട്ടെ എല്ലാം ഓർമയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു. കൊട്ടിഘോഷിച്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതിയുടെ കരാറിലും ഉപകരാറിലും അടിമുടി സംശയം ഉയരുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം തുടരുകയാണ്.

