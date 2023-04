കേരളത്തിൽ മോദിക്ക് മാത്രമല്ല മൻമോഹനും ഭീഷണി; 'കൊല്ലാന്‍' തീരുമാനം പ്രേമം പൊട്ടിയപ്പോൾ!

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ വധിക്കുമെന്ന ഊമക്കത്ത് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. 2006ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ സന്ദർശനത്തിനു മുന്നോടിയായി അജ്ഞാതന്റെ ഇ–മെയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെയും രാഷ്ടപതിയായിരുന്ന എ.പി.ജെ.അബ്ദുൽ കലാമിനെയും വധിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാനും വെല്ലുവിളിച്ചു.

കൊച്ചിയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിൽനിന്നായിരുന്നു ഇ–മെയിൽ. ഐടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാവാണ് സന്ദേശം അയച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി. പ്രേമനൈരാശ്യമായിരുന്നു സന്ദേശം അയയ്ക്കാൻ കാരണം. ഇന്ന് കേരള സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കത്ത് അയച്ച എറണാകുളം കതൃക്കടവ് സ്വദേശി സേവ്യറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. മുൻവൈരാഗ്യം കാരണം അയൽവാസിയുടെ പേരിലാണ് സേവ്യർ വ്യാജക്കത്ത് അയച്ചത്. ബിജെപി ഓഫിസിൽ ലഭിച്ച കത്ത് ഡിജിപിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഇന്റലിജൻസ് എഡിജിപി ഡ്യൂട്ടി മെസേജിൽ പരാമർശിക്കുകയും സന്ദേശം ചോരുകയും ചെയ്തതോടെ വിവാദമായി.

2006 നവംബർ ഒന്നിന് പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ് കേരളത്തിൽ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്നതിനു മുൻപാണ് ഭീഷണി മെയിൽ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇരുപതിലധികം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മെയിൽ ലഭിച്ചു. പാർലമെന്റ് ആക്രമണക്കേസിലെ പ്രതി അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെയും പിഡിപി നേതാവ് അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനിയുടെയും പേരുകൾ മെയിലിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, ഡിജിപി എന്നിവരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിൽനിന്നാണു മെയിൽ അയച്ചതെന്നു കണ്ടെത്തി.

നാല് കംപ്യൂട്ടറുകളാണു കഫേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഫേയിലെ കംപ്യൂട്ടറിൽനിന്ന് മെയിൽ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മെയിൽ ഐഡിയിൽനിന്ന് മറ്റു മെയിലുകൾ അയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലായി. ഹൈ ടെക് സെല്ലിനായിരുന്നു അന്വേഷണ ചുമതല. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സഹായവും തേടി. മെയിലിൽ ചില മതവചനങ്ങൾക്കൊപ്പം രഹസ്യ കോഡും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രഹസ്യ കോഡ് ഡീകോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ഐടി ജീവനക്കാരിയിലേക്ക് എത്തി. ഐടി ജീവനക്കാരിക്കെതിരെയും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ മെയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ്, പ്രേമാഭ്യർഥന നടത്തി ശല്യം ചെയ്ത യുവാവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായത്. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ യുവാവ് മെയിൽ അയച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റിൽ കുറെക്കാലമായി ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു യുവാവും യുവതിയും. പിന്നീട് ഇരുവരും അകന്നു. യുവതിയോടുള്ള പകയാണ് മെയിൽ അയയ്ക്കാൻ കാരണമെന്ന് യുവാവ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധമൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. പ്രണയം തകർന്നശേഷം യുവാവ് മാനസികമായി വിഷമത്തിലായിരുന്നെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. വളരെ വേഗം കേസ് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയ ഹൈടെക് സെല്ലിന് സര്‍ക്കാരിന്റെ അവാര്‍ഡും ലഭിച്ചു.

English Summary: History of fake threat letter against Prime Ministers during their Kerala visit