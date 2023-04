വിമാനത്തിൽ സഹയാത്രികനു മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ചെന്നു പരാതി: ഇന്ത്യക്കാരൻ പിടിയിൽ

ഡൽഹി ∙ ന്യൂയോർക്കിൽനിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ സഹയാത്രികനു മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ചതായി ആരോപണം. അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് 292 എന്ന വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന യാത്രക്കാരനും സഹയാത്രികനുമായി തർക്കമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവമെന്നു ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. വിമാനം ഡൽഹിയിലെത്തിയ ഉടൻ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ദുരനുഭവം നേരിട്ട യാത്രക്കാരൻ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും.

അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിൽ യാത്രക്കാർ മദ്യലഹരിയിൽ സഹയാത്രികരുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ചതായി രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരാതിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലയിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിക്ക് യാത്രാവിലക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഒകു വയോധികയ്ക്കും ഇത്തരം അനുഭവം നേരിട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 30 ദിവസത്തേക്ക് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: An Indian man traveling from New York to Delhi allegedly urinated on a co-passenger on an American Airlines flight