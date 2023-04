‘യെഡിയൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടർന്നെങ്കിൽ ബിജെപി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാകുമായിരുന്നു’

ബെംഗളൂരു ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ ബിജെപി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാകുമായിരുന്നെന്നു മകനും പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനുമായ ബി.വൈ.വിജയേന്ദ്ര. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന തരത്തിൽ പ്രചാരണമുണ്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ദേശീയമാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വിജയേന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി. യെഡിയൂരപ്പയുടെ മണ്ഡലമായ ശിക്കാരിപുരയിലാണ് വിജയേന്ദ്ര ജനവിധി തേടുന്നത്.

‘‘യെഡിയൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ബിജെപി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാകുമായിരുന്നെന്ന യാഥാർഥ്യം ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. പുതുതലമുറ നേതാക്കൾക്ക് അവസരമൊരുക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം പദവി ഒഴിയുകയായിരുന്നു. പാർട്ടി താൽപര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തത്. എല്ലാവരും ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

ഞാൻ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാകണം എന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ധാരാളം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കണം. ബിജെപി ദേശീയ പാർട്ടിയാണ്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണ് അന്തിമതീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം നേതാവായി കർണാടക ജനതയും അംഗീകരിക്കണം. പദവി കൊണ്ടല്ല, ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം കൊണ്ടാണ് നേതാവ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മണ്ഡലമായ വരുണയിൽ എന്നെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നതാണ്. വരുണയിലെ ജനങ്ങൾക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും എന്നോടു വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ശിക്കാരിപുരയിൽ നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചശേഷം ആദ്യം പോയതും വരുണയിലേക്കാണ്. ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തെ ബിജെപി അവഗണിച്ചെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണ്. ജഗദീഷ് ഷെട്ടറിനും ലക്ഷ്മൺ സാവദിക്കും ബിജെപി എല്ലാം നൽകി. ഇവർ പോയതുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. വീരശൈവ ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിനു മൂന്നു മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ നൽകിയത് ബിജെപിയാണ്.’’– വിജയേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

