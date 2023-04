നായ്ക്കുട്ടിയെ ചൊല്ലി തർക്കം: മെമന്റോയിൽ ലഹരിമരുന്ന്; ബോളിവുഡ് നടിയെ കുടുക്കിയത്?

മുംബൈ∙ മെമന്റോയ്ക്കുള്ളിൽ ലഹരിമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ബോളിവുഡ് നടി ഷാർജയിൽ ജയിലിലായ സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു പിടിയിലായ ക്രിസാൻ പെരേരിയ നിലവിൽ ഷാർജ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ്. കേസിൽ ക്രിസാനിനെ കുടുക്കിയതാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്. നായ്ക്കുട്ടിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള വഴക്കിനെത്തുടർന്ന് ക്രിസാനിനെ കുടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേക്കറി ഉടമയായ ആന്റണി പോൾ, ബാങ്കിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജരായ രാജേഷ് ബോഭാട്ടെ എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുംബൈയിലെ മിറാ റോഡ് സ്വദേശികളാണ് അറസ്റ്റിലായ ഇരുവരും. ലഹരിമരുന്നുകേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ക്രിസാനിനെ പുറത്തിറക്കാൻ ഇരുവരും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

‘‘ഷാർജയ്ക്കുപോകാൻ ആന്റണിയാണ് ക്രിസാനിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. തിരിച്ചുള്ള ടിക്കറ്റും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു വ്യാജമായിരുന്നു’’ – മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ ദീപക് സാവന്ത് പറഞ്ഞു.

നായ്ക്കുട്ടിയെ ചൊല്ലി ആന്റണിയുടെ സഹോദരിയും ക്രിസാനിന്റെ അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും ഒരു അപ്പാർട്ടമെന്റ് സമുച്ചയത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നായ്ക്കുട്ടിയെച്ചൊല്ലി ആന്റണിയും നടിയുടെ അമ്മയും തമ്മിലും വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നടിയെക്കുടുക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.

ഷാർജയിലെ വെബ്സീരിസിന്റെ ഓഡിഷനു വേണ്ടിയെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ടാലന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന പേരിൽ രാജേഷ് ക്രിസാനിനെ സമീപിച്ചത്. ഒഡീഷനുവേണ്ടി ഒരു മെമന്റോ കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ രാജേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിൽ കഞ്ചാവും പോപ്പി സീഡ്സും ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചു. ക്രിസാൻ ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ ആന്റണി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിളിച്ച് വിവരം പറയുകയായിരുന്നു.

സമാനരീതിയിൽ അഞ്ചു പേരെ ഇരുവരും ചേർന്നു കുടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഡിജെ ക്ലേറ്റൺ റോഡ്രിഗസിനെയും ഇങ്ങനെ കുടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലേറ്റണിന് ലഹരിമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ച കേക്ക് ആണ് നൽകിയത്. ഇരുവരെയും മേയ് രണ്ട് വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ബോളിവുഡ് സിനിമകളായ സാഡക്–2, ബട്‌ല ഹൗസ് തുടങ്ങിയവയിൽ ക്രിസാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Bollywood Actor Jailed In UAE, 2 Arrested For Planting Drugs On Her