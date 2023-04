വാഷിങ്ടൻ∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. എൺപതുകാരനായ ബൈ‍‍‍ഡനാണ് യുഎസിലെ ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ പ്രസിഡന്റ്. ഇതോടെ, ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ ബൈഡനും നിലവിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഇന്ത്യൻ വംശജ കമല ഹാരിസും വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമായി. മൂന്നു മിനിറ്റ് വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ബൈഡൻ തന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

English Summary: Joe Biden officially announces he's running for re-election as US President