‘കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചാൽ കലാപം കൂടും: വികസനത്തിന് ബിജെപി’

It is only the BJP that can fulfil the aspirations of the people of Karnataka. Addressing a mammoth public meeting at Terdal (Karnataka).



ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಲ್ಲದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ತೇರದಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ. https://t.co/jfTZvlo1hX