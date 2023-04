‘മോദിക്ക് റോഡിലൂടെ നടക്കാനായത് ഇടത് സർക്കാരിന്റെ കരുത്ത്; മോദിയേക്കാൾ ആവേശം തർജമ ചെയ്ത മുരളീധരന്’

തിരുവനന്തപുരം∙ കള്ളപ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തി മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തുന്നതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍. കേരളത്തിലെത്തിയ ശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പുതിയ ഒരു കാര്യവും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കോച്ച് ഫാക്ടറിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടിട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയില്ല. കേരളം വികസനത്തില്‍ പിന്നോട്ടാണെന്ന് മോദി പറയുന്നു. പക്ഷേ നീതി ആയോഗിന്റെ സൂചികയില്‍ ഒന്നാമത് കേരളമാണമെന്നും എം.വി.ഗോവിന്ദൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തെരുവിലൂടെ നടക്കാനായത് കേരളത്തിലായതുകൊണ്ടാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ അത് നടക്കില്ല. ഇത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കരുത്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

‘‘പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ തെരുവിലൂടെ നടന്നത് കേരളത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ മാത്രമേ അത് നടക്കൂ. ഈ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. ഈ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കരുത്താണത്. വേറെ ഒരിടത്തും അത് നടക്കില്ല. അവരുടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇത് നടക്കില്ല. ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്.’

കേരളത്തിൽനിന്ന് സീറ്റു പിടിക്കുമെന്നോ ഉടൻ ഭരണം പിടിക്കുമെന്നോ മോദി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രസംഗം പറഞ്ഞ മോദിയേക്കാൾ ആവേശം അത് തർജമ ചെയ്ത കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ പരിഹസിച്ചു.

‘‘വടക്കുകിഴക്കായാലും കേരളത്തിലായാലും, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ബോധപൂർവം പറയാതിരുന്നതാണ്. അതായത്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുന്ന മുരളീധരൻ മന്ത്രിക്കു മാത്രമാണ് ആവേശം. മോദിക്ക് വലിയ ആവേശമൊന്നുമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ വലിയ ആവേശമൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ, തർജമ വലിയ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അടുത്ത തവണ പാർലമെന്റിൽ ഇത്ര സീറ്റ് നേടുമെന്നോ, നിയമസഭയിൽ നേടുമെന്നോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടുമെന്നോ മോദി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നടക്കില്ലെന്ന് മോദിക്കറിയാം. സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ 30 പ്ലസ് സീറ്റുകളുടെ കാര്യം ചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായതല്ലേ. കേരളത്തിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലെന്ന് മോദിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും.’

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനത്തിനു യോജിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നരേന്ദ്ര മോദി കള്ളപ്രചാരണം നടത്തുന്നതെന്നും ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. ‘‘വ്യാപകമായ കള്ള പ്രചാരവേല നടത്തുന്നതിൽ ആർഎസ്എസിനെയും ബിജെപിയെയും കടത്തിവെട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തന്നെ അവകാശവാദം. സാധാരണ ബിജെപിക്കാരും ആർഎസ്എസുകാരും പറയുന്നതുപോലെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പറയാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം അതിന്റേതായ നിലവാരത്തിൽത്തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയെല്ല ഉണ്ടായതെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യതയോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം.’

‘‘കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാർച്ച് 31ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 40,000 കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്രസഹായം തന്നില്ല. അതിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ആ കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് ഇവിടെ വികസനം ആകമാനം തകരാറിലായിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരവേല സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വേദിയായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി മാറ്റിയാൽ എന്തുചെയ്യും? പ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിന് 700 കോടി രൂപ യുഎഇ സംഭാവന നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അത് തടസപ്പെടുത്തി വാങ്ങാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രസർക്കാരാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങിയിട്ട് കേരളത്തിന് വാങ്ങാനാകില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത്? ആ 700 കോടി രൂപ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാമായിരുന്നു. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായില്ല.’

‘‘കേരളത്തിന് അരി നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് മറ്റൊരു പ്രചാരണം. നല്ലതുപോലെ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വാങ്ങുന്നത്. പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അരി ഇനി തരില്ല എന്നുവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. നമുക്ക് തരാം എന്നു പറഞ്ഞ പദ്ധതികളൊന്നും ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല. ഇനി തരാം എന്നാണ് ഇത്തവണയും പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ തരുമെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്? നമുക്ക് ഇവിടെ എയിംസ് തന്നോ? കോച്ച് ഫാക്ടറി തന്നോ? മെഡിക്കൽ കോളജ് തന്നോ? ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ വന്ദേഭാരത് എന്ന ട്രെയിൻ തന്നു. അത് 10 സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുത്തു. ഇവിടെയാണ് അവസാനം തരുന്നത്. അതും ഒരു സാധാരണ ട്രെയിൻ. വന്ദേഭാരത് പോലൊരു ട്രെയിനിന് കേരളത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഓടാനാകില്ല. അവിടെയാണ് കെ റെയിലിന്റെ പ്രസക്തി. വേഗത്തിൽ ഓടാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പാളത്തിൽ പറ്റില്ല. മറ്റു ചില ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത മാത്രമേ അതിനും കിട്ടുന്നുള്ളൂ.’

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വിളിക്കാതിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അത് കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ഗോവിന്ദൻ മറുപടി നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരല്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തയാളാണ് മേയർ. ഈ പരിപാടിക്ക് മേയറെ വിളിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ? അത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: MV Govindan Speaks On The Visit Of PM Modi