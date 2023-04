അപകീർത്തിക്കേസിൽ വീണ്ടും അപ്പീലുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി; ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു

സൂറത്ത് (ഗുജറാത്ത്)∙ ‘മോദി’ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അപകീർത്തിക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് രാഹുൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്. കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന വിധി അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. കുറ്റക്കാരനെന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു കടന്നിട്ടില്ലെന്നു ജഡ്ജി റോബിൻ മൊഗ്ര ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാഹുലിനു 2 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചതിനെതിരായ പ്രധാന അപ്പീലിൽ മേയ് 20നു മാത്രമേ വാദം തുടങ്ങൂ. ഇതിൽ തീർപ്പാകുംവരെ രാഹുലിനു ലഭിച്ച ജാമ്യം തുടരുമെന്നാണ് ഉത്തരവ്.

കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ ലോക്സഭാംഗത്വം നഷ്ടമായ രാഹുൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാധ്യത സജീവമാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണ് രാഹുൽ അപ്പീലുമായി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത്.

‘മോഷ്ടാക്കൾക്കെല്ലാം മോദിയെന്നു പേരുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്’ എന്നു രാഹുൽ പറഞ്ഞത് അപകീർത്തിയുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി എംഎൽഎ പൂർണേശ് മോദി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞമാസം 23നു മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2019 ഏപ്രിലിൽ കർണാടകയിലെ കോലാറിലായിരുന്നു പരാമർശം.

സ്റ്റേ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സെഷൻസ് കോടതി രാഹുലിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളിയത്. തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചു കാര്യകാരണ സഹിതമാണു വിചാരണക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണ്. സ്റ്റേ നൽകാനുള്ള അധികാരം ഉദാസീനമായോ യാന്ത്രികമായോ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

