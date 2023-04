പാണ്ഡവസഭയിലെത്തിയ കൗരവരേപ്പോലെ കന്നി യാത്രികർ; വിസ്മയിപ്പിച്ച് വന്ദേഭാരതിന്റെ ‘ഉൾ’ക്കളികൾ– ചിത്രങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാണ്ഡവ സഭയിലെത്തിയ കൗരവരുടെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിൽ ആദ്യമായി കയറിയ പലരും. സാധാരണ ട്രെയിനുകളിൽ കാണാത്ത ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളായതിനാൽ പലർക്കും ‘സ്ഥലജലവിഭ്രാന്തി’ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി. കേരളത്തിൽ സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കുന്ന വന്ദേഭാരത് ട്രെയിന്‍ കാണാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമാണ് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങ്. 7.30 ഓടെ, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലുണ്ടായിരുന്ന വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിലേക്ക് പാസുകൾ പരിശോധിച്ച് കടത്തിവിട്ടു.

വാർത്തകളിൽ കേട്ടറിഞ്ഞ ട്രെയിനിലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഓരോന്നും കണ്ടും കേട്ടുമറിഞ്ഞാണ് ആളുകൾ കോച്ചുകളിലൂടെ നീങ്ങിയത്. ചിലർ സീറ്റുകളിലിരുന്ന് 180 ഡിഗ്രി തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സീറ്റിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഓരോ കംപാർട്ടുമെന്റിലുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിനിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം മികച്ചതാണെന്ന് ഏകാഭിപ്രായം. യാത്രക്കാരിൽ മിക്കവരും സെൽഫിയെടുത്തും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ലൈവ് ചെയ്തുമാണ് കോച്ചിലൂടെ നിങ്ങിയത്. സീറ്റിലെയും കംപാർട്ടുമെന്റിലെയും സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.

വന്ദേഭാരതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിനാണ് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ. നിരക്കു കൂടുതലും ഈ ക്ലാസിലാണ്. 16 കോച്ചുള്ള വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിൽ 2 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളാണ് ഉള്ളത്. 52 സീറ്റുകൾ വീതം 104 സീറ്റുകളുണ്ട്. ഈ ക്ലാസിലെ പ്രധാന ആകർഷണം 140 ഡിഗ്രി തിരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകളും പുറത്തെ കാഴ്ചകള്‍ കാണാവുന്ന വീതിയേറിയ സീറ്റുകളുമാണ്. വിമാനത്തിലേതുപോലെ സീറ്റിന്റെ കൈപ്പിടിയിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ടേബിൾ ഉള്ളത്. പുറകോട്ട് ചരിക്കാവുന്ന റിക്ലൈനിങ് സീറ്റാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിൽ. കാലുകൾ ഉയർത്തിവയ്ക്കാൻ ഫുട് റെസ്റ്റുണ്ട്. കാലുകൾ വയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം രണ്ട് ക്ലാസുകളിലുമുണ്ടെന്ന് യാത്രക്കാരുടെ സാക്ഷ്യം.

1024 ചെയർകാർ സീറ്റുകളും 104 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് സീറ്റുകളുമാണ് ട്രെയിനിലുള്ളത്. ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്നിവ വഴിയും സ്റ്റേഷനിലെ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടർ വഴിയും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. തിരുവനന്തപുരം –കാസർകോട് യാത്രയ്ക്ക് ചെയർ കാറിൽ 1590 രൂപയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിൽ 2880 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. കാസർകോട്ടുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചെയർകാറിൽ 1520 രൂപയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിൽ 2815 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിരക്കും ചേർത്താണ് ഇത്. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട്. മൂന്നു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം –കാസർകോട് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടാൻ കാരണം. മടക്കയാത്രയിൽ രണ്ടു നേരമേ ഭക്ഷണം ഉള്ളു എന്നതിനാലാണ് നിരക്ക് കുറയുന്നത്. ടിക്കറ്റിനൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പണം നൽകിയില്ലെങ്കിലും ട്രെയിനിൽനിന്ന് ഭക്ഷണം പണംകൊടുത്ത് വാങ്ങാം.

ലോക്കോ പൈലറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാതിലുകളാണ് ട്രെയിനിൽ ഉള്ളത്. ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ട ശേഷം പുറത്തുനിന്ന് ചാടിക്കയറാൻ കഴിയില്ല. ട്രെയിൻ നിർത്തുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ വശത്തെ ബട്ടനിൽ അമർത്തണം. ഓരോ കംപാര്‍ട്ടിമെന്റിനെയും വേർതിരിച്ച് ഓട്ടമാറ്റിക് ഡോറുകളുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിലെ സീറ്റിന്റെ നിറം ചുവപ്പും ചെയർകാറിൽ നീലയുമാണ്. കംപാർട്ട്മെന്റിലെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ ട്രെയിൻ എത്തിയ സ്ഥലം, വേഗം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാകും. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലിഷിലും മലയാളത്തിലും ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ സന്ദേശങ്ങൾ തെളിയും.

ഓരോ സീറ്റിനു മുകളിലും രണ്ട് സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് അവ ക്രമീകരിക്കാം. ഓരോ കംപാർട്ടുമെന്റിലും സുരക്ഷാ ക്യാമറയും അറിയിപ്പുകൾ നൽകാൻ സ്പീക്കറുമുണ്ട്. അപായ ചങ്ങലയ്ക്കു പകരം പുഷ് ബട്ടനുകളാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ കംപാർട്ടുമെന്റിലും ലോക്കോ പൈലറ്റുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ ലോക്കോ പൈലറ്റുമായി സംസാരിക്കാം. സീറ്റിനടിയിലാണ് ചാർജിങ് പോയിന്റുകൾ. യുഎസ്ബി കേബിളും കണക്ട് ചെയ്യാം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിൽ രണ്ടു വശത്തും രണ്ടു സീറ്റുകൾ വീതവും ചെയർ കാറിൽ ഇരുവശത്തും മൂന്നു വീതം സീറ്റുകളുമാണുള്ളത്. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് സീറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ബ്രൈയിൻ ലിപിയിൽ സീറ്റ് നമ്പരുകൾ സീറ്റിന്റെ വശങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിന്റെ ദിവസമാണിതെന്നും വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ കേരളത്തിന് ലഭിക്കില്ലെന്ന പ്രചാരണം പൊളിഞ്ഞെന്നും ബിജെപി നേതാവ് പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു.

